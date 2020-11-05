Лекарственные травы: названы растения, помогающие от вздутия живота

Первым делом нужно исключить из своего рациона виновников / Pixabay

Вздутие живота, при котором живот опухает и растягивается, обычно связывают с скоплением газов в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Желудочно-кишечный тракт - это серия полых органов, соединенных длинной извилистой трубкой от рта до ануса. Если у вас стойкое вздутие живота, это может быть результатом ваших диетических решений.

Первым делом нужно исключить из своего рациона виновников, содержащих газы, таких как фасоль, лук и брокколи, сообщает NHS.

Если проблема не исчезнет, ​​это может указывать на то, что вы боретесь с более сложными расстройствами пищеварения. Если это так, исследования показывают, что лечебные травы могут помочь восстановить здоровье пищеварительной системы.

Полынь - листовая зеленая трава, из которой делают горький чай - может помочь облегчить проблемы с пищеварением, тем самым облегчая сопутствующие эффекты, такие как вздутие живота.

Согласно исследованиям, из-за своей горечи полынь иногда используется в пищеварительной горечи - это добавки из горьких трав и специй, которые могут помочь пищеварению.

Исследования на людях показывают, что 1-граммовые капсулы сушеной полыни могут предотвратить или облегчить расстройство желудка или дискомфорт в верхней части живота.

Согласно обзору, эта трава способствует выделению пищеварительного сока, который может помочь оптимизировать здоровое пищеварение и уменьшить вздутие живота.

Кроме того, исследования на животных и в пробирках показывают, что полынь может убивать паразитов, которые могут быть причиной вздутия живота.

Польза имбиря для кишечника

Согласно исследованиям, имбирный чай, который делают из толстых корней растения Zingiber officinale, с древних времен использовался при заболеваниях желудка.

Исследования на людях показывают, что ежедневный прием от 1 до 1,5 граммов имбирных капсул в разделенных дозах может облегчить тошноту.

Кроме того, добавки имбиря могут ускорить опорожнение желудка, облегчить расстройство пищеварения и уменьшить кишечные спазмы, вздутие живота и газы.

Примечательно, что эти исследования проводились с жидкими экстрактами или капсулами, а не с чаем.

Исследования в области питания показывают, что, хотя необходимы дополнительные исследования, полезные соединения имбиря, такие как гингеролы, также присутствуют в его чае.

Наконец, чай с мелиссы, который делают путем замачивания частей растения Melissa officinalis, может облегчить вздутие живота.

Европейское агентство по лекарственным средствам отмечает, что чай с мелисой может облегчить легкие проблемы с пищеварением, включая вздутие живота и газы, благодаря его традиционному использованию.

Если вздутие не проходит?

Если вздутие живота не проходит, стоит в течение нескольких недель вести дневник питания, отмечая все, что вы едите и пьете, и когда вздутие живота беспокоит вас больше всего, советует NHS.

"Но не избавляйтесь от пищевых групп на длительный срок без совета терапевта", - добавляет здоровый организм.