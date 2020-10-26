Лекарственные травы против гриппа и пневмонии: как правильно делать ингаляцию

Паровая терапия по-прежнему является распространенным немедикаментозным лечением / Pixabay

Паровая ингаляция, также известная как паровая терапия, существует с древних времен. Египтяне были первыми известными пользователями ингаляционной терапии и часто включали в свои препараты сухие растения и минералы.

Сегодня паровая терапия по-прежнему является распространенным немедикаментозным лечением, которое помогает очистить легкие и бронхи от слизи и открыть носовые ходы, горло и легкие.

Техники паровых ингаляций

Самый распространенный метод паровых ингаляций - это лечение своими руками. Линн Гершан, доктор медицины, педиатр и доцент кафедры педиатрии Медицинской школы Университета Миннесоты, сертифицированная в области лечебного траволечения, делится своим 6-этапным процессом:

Налейте в кастрюлю два литра воды.

Нагрейте воду, пока она станет не кипящей, но хорошо горячей.

Положите в воду две горсти трав и дайте настояться 10 минут.

Накиньте на голову полотенце, чтобы вдыхать пар.

Вдыхайте пар не более 10 минут.

Держите отвар из трав на плите в течение нескольких часов после того, как закончите. К этому моменту травы станут более концентрированными, и химические вещества, которые они выделяют в воздух из своих эфирных масел, можно оставить для рассеивания в воздухе, где они могут продолжать помогать освежить вас и вашу окружающую среду. Через несколько часов жидкость можно выливать.

Гершан не рекомендует этот тип паровой ингаляции детям до 12 лет. "Детям это не нравится, и риски перевешивают преимущества", - говорит она. Несколько исследований показали, что дети могут получить ожоги при использовании паровой терапии, часто случайно проливая на себя кипяток или вдыхая пар, который может обжечь нежную слизистую оболочку носа, рта и дыхательных путей.

Дополнительные методы паровой терапии включают вдыхание пара из ванн, душевых и парных. В последние годы стали популярными портативные паровые ингаляторы, также известные как испарители.

Болезни и состояния лечит паровыми ингаляциями

"Я рекомендую паровые ингаляции своим пациентам, у которых заложен нос. Обычно спусковым механизмом являются грипп, сезонные простуды, инфекции носовых пазух и аллергия", - говорит Джей Вуди, доктор медицины, врач отделения неотложной помощи и главный врач больницы.

Помимо очищения носа и горла, паровая терапия иногда используется для облегчения заложенности грудной клетки.

Например, в исследовании 2018 года, посвященном паровой терапии небольшой группы людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), некоторые участники испытали снижение частоты дыхания и облегчение дыхания.

Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы определить влияние паровой терапии на людей с проблемами легких. Гершан также предупреждает, что у людей с респираторными заболеваниями паровая терапия не должна заменять прописанные лекарства. Некоторые люди могут быть чувствительны к травам, и это может вызвать проблемы с дыхательными путями.

Паровая терапия также может помочь людям уснуть. Исследование 2019 года показало, что вдыхание теплого пара перед сном помогло участникам расслабиться и усилить глубокий сон, что привело к улучшению качества сна у взрослых мужчин с легкими проблемами со сном и беспокойством.

Единственное, чего не лечит паровая терапия: COVID-19. Хотя вдыхание пара может помочь облегчить некоторые симптомы коронавируса, нет никаких доказательств того, что пар убивает вирус.

Наиболее полезные травы для паровых ингаляций:Многие травы могут усилить положительный эффект паровой терапии. Вот пять популярных вариантов:

Тимьян: эта трава является отхаркивающим средством (помогает разжижать слизь) и обладает антибактериальными свойствами. "Это мое любимое эфирное масло для паровой терапии, потому что оно имеет большие преимущества и не вызывает раздражения, как некоторые более сильные масла", - говорит Джонс.

эта трава является отхаркивающим средством (помогает разжижать слизь) и обладает антибактериальными свойствами. "Это мое любимое эфирное масло для паровой терапии, потому что оно имеет большие преимущества и не вызывает раздражения, как некоторые более сильные масла", - говорит Джонс. Мята: Гершан любит использовать листья мяты в отварах для паровой терапии. "У нее приятный запах, она помогает разжижать слизь, а также обладает антибактериальным действием", - говорит она, но предостерегает от использования эфирного масла мяты перечной для паровой терапии, поскольку оно очень сильное. Масло мяты колосовой, используемое в испарителях, может быть лучшим выбором.

Гершан любит использовать листья мяты в отварах для паровой терапии. "У нее приятный запах, она помогает разжижать слизь, а также обладает антибактериальным действием", - говорит она, но предостерегает от использования эфирного масла мяты перечной для паровой терапии, поскольку оно очень сильное. Масло мяты колосовой, используемое в испарителях, может быть лучшим выбором. Эвкалипт: Он отлично подходит для разжижения слизи, но используйте его в небольших дозах, так как он может быть удушливым.

Он отлично подходит для разжижения слизи, но используйте его в небольших дозах, так как он может быть удушливым. Базилик: Это еще один фаворит Гершана. Это противозастойное средство, обладающее естественным антисептическим и антибактериальным действием.

Это еще один фаворит Гершана. Это противозастойное средство, обладающее естественным антисептическим и антибактериальным действием. Розмарин: эта трава обладает противовирусными, противовоспалительными и антимикробными свойствами, - говорит Гершан.

Лучшая часть использования этих трав? Их можно легко найти на месте или даже в вашем собственном внутреннем или открытом саду с травами.

Гершан советует добавлять только листья растений, так как некоторые другие части использовать небезопасно. И, если вы пытаетесь сделать это самостоятельно, вы даже можете смешать некоторые травы вместе.

Выберите траву или смесь трав с ароматом, который вам нравится.

Травяная паровая терапия - это долгосрочное средство, которое по-прежнему приносит пользу для здоровья. Как и большинство гомеопатических препаратов, паровые ингаляции работают для одних, но не для других. Если вы перегружены или у вас проблемы со сном, обязательно стоит их попробовать.