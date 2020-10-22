УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Либидо: 9 вещей, влияющих на отсутствие желание

22 октября 2020, 20:53

Низкое либидо - это неприятно, но большинство из нас в какой-то момент через это пройдет.

Секс
Низкое либидо - это неприятно, но большинство из нас в какой-то момент через это пройдет./ Statusmen

Есть множество причин, по которым желание заняться сексом возникает очень редко или не появляется вовсе. Большинство из нас ищет причину в стрессе или истощении. Но есть и другие причины, по которым вы можете не так сильно хотеть секса как раньше. Это нормально - время от времени не быть в настроении. Однако, когда это станет постоянным явлением, причину нужно искать глубже.

Низкое либидо - это неприятно, но большинство из нас в какой-то момент через это пройдет. Вместо того, чтобы причинять себе больше стресса, Главред изучил все причины, по которым вы сейчас можете не хотеть.

1. Стресс

Независимо от того, переживаете ли вы из-за работы, учебы или имеете личный стресс, легко позволить этому остаться в вашей голове и "отговорить" вас от общения со своим партнером.

Читайте такжеПряная и развратная любовь - топ-3 совета для незабываемого секса

Добавляйте в свой распорядок немного заботы о себе, балуйте себе отдыхом, релакс-процедурами. Постепенно на смену стрессу придет спокойствие и желание.

2. Некоторые лекарства

Антидепрессанты, некоторые лекарства от тревожности, лекарства от кровяного давления и многое другое могут вызывать снижение полового влечения в качестве побочного эффекта. Если вы недавно начали принимать новое лекарство, посмотрите на список побочных эффектов, которые дал вам фармацевт. Если вы считаете, что это влияет на вашу жизнь или отношения, вы можете поговорить со своим врачом о другом варианте.

3. Беременность или кормление грудью

Беременность и кормление грудью вызывают множество изменений в вашем теле. У вас бушуют гормоны, что может вызвать колебания вашего полового влечения. В один прекрасный день вы, возможно, захотите заняться этим, как кролики, а в другой вы совсем не заинтересованы. Поймите, что это всего лишь изменение в вашем теле, и оно не будет длиться вечно.

Помимо гормонов, другие побочные эффекты беременности могут отвратить вас от секса. Тошнота и усталость в первом триместре просто делают секс неудобным. Затем, по мере того, как ваше тело растет и меняется, традиционные сексуальные позы могут показаться немного неловкими, а женщины иногда могут стесняться своего беременного тела.

4. Недостаток сна

Когда вы постоянно отказываетесь от сна, вы начинаете замечать последовательное снижение либидо.

Попробуйте немного лавандового масла в диффузоре, выключите электронику за час до сна или дайте себе хорошее субботнее утро, чтобы выспаться до полудня.

5. Непринятие тела

Когда вы не чувствуете себя комфортно или не принимаете свое тело, трудно желать, чтобы кто-то другой видел вас голым. Постоянного страха и неуверенности во время секса достаточно, чтобы вы больше никогда не захотели этого делать. Йога, медитация или покупка нового милого нижнего белья - все это примеры того, как вы можете начать немного обретать уверенность.

6. Проблемы с психическим здоровьем

Если вы боретесь с депрессией (включая сезонное аффективное расстройство) или тревогой, это может существенно повлиять на ваше сексуальное влечение. Это может быть связано с лекарствами, проблемами с доверием, беспокойством и беспокойством за вашего партнера - этот список можно продолжить. Поскольку существует множество способов, которыми психическое заболевание может повлиять на ваше либидо, обратитесь к врачу, чтобы обсудить, как вы можете вернуть его или облегчить себе жизнь.

7. Проблемы во взаимоотношениях

Возможно, вы недавно поссорились со своим партнером или чувствуете, что не можете ему доверять. Вы и ваш партнер можете столкнуться с множеством различных проблем, которые могут снизить ваше либидо. Если у вас возник конфликт, поговорите со своим партнером открыто и честно. Поначалу конфликт может быть напряженным, и с ним трудно справиться, но вы будете благодарны, когда он закончится и вы с партнером почувствуете себя ближе, чем когда-либо.

8. Условия, делающие секс болезненным

Известно, что вульводиния и эндометриоз вызывают болезненный секс, который не может вызвать у вас сильного восторга. Если вы страдаете от этих состояний, поговорите со своим врачом о лечении. Вы также можете поговорить со своим партнером о различных позах, которые могут уменьшить или избежать боли.

9. Контроль рождаемости

Противозачаточные таблетки иногда могут снизить уровень гормонов в организме, таких как тестостерон, которые вызывают у вас желание заняться сексом. К счастью, есть альтернативные препараты и методы. Проконсультируйтесь со своим гинекологом.

здоровье секс либидо
Сейчас вы просматриваете новость «Либидо: 9 вещей, влияющих на отсутствие желание». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:31
Зеленский повысил порог по количеству больных для введения карантина
21:31
Путин ошарашил заявлением о двух сверхдержавах
20:58
Ученые выяснили, как значительно снизить смертность от коронавируса
20:57
"Не могу молчать": врач из Мариуполя шокировал реальной ситуаций с Covid-19 Видео
20:53
Либидо: 9 вещей, влияющих на отсутствие желание Видео
Реклама
20:45
Сидоренки-Сидоренки 2 сезон 7 и 8 серия обзор 22-10-2020 Видео
20:28
ЕС снова обновил список стран для открытия границ
20:14
В Epic Games Store началась распродажа в честь Хэллоуина
20:11
Партнер Северного потока-2 временно отказался от закупки газа из США
20:01
Зеленский готов рискнуть здоровьем ради вакцины от Covid-19
19:43
Сивохо обвинил "слуг народа" в пиаре во время поездки на Донбасс
19:36
Путин подстебнул Украину и заговорил о развитии связей
19:24
Зеленский высказался о легализации каннабиса и проведении опроса
19:17
Гороскоп на 23 октября для всех: угроза инфекций и агрессия начальства Видео
19:09
Зеленский похвастался самым низким в Европе показателем смертности от COVID-19 Видео
19:03
Зеленский назвал условие отставки членов Кабмина Видео
18:41
В Украине начали добывать золото
18:21
Путин едко высказался о тех, кто ждет затухания России
18:07
"Военным не хватает стиральной машинки": депутат подвел итог поездки на Донбасс Видео
17:54
Под Киевом горит предприятие по переработке химикатов Фото Видео
Реклама
17:53
"Красивые глаза": мокрая Настя Каменских показала грудь
17:49
Осложнения от коронавируса: врач раскрыла, что мешает жить Видео
17:41
Эксперты выяснили, как сильно обеднели украинцы за время пандемии
17:28
У Авакова пригрозили ответственностью за порчу бюллетеней с опросом Зеленского Видео
17:25
Суд шокировал Ефремова сокращением приговора
17:22
Разработчики Assassin's Creed: Valhalla рассказали, что ждет игроков после релиза
17:08
Беларусь ужесточила правила въезда: что изменилось для украинцев Видео
17:02
Степанов объяснил, как и когда будут испытывать украинскую вакцину от Covid-19 Видео
16:57
Апелляция по делу Ефремова - что попросил актер в "последнем слове"
16:44
Зеленский высказался о Будапештском меморандуме и анонсировал новые планы Видео
16:28
"Отец от меня отказался": трансгендерная участница топ-модели о трагедии в семье
16:08
Девушка-хакер взломала Red Dead Redemption 2 — игра продержалась почти год
16:04
Ученые объяснили, почему женщины реже мужчин заражаются Covid-19
16:01
Главу ГНС Любченко обвинили в обмане с показателями эффективности НДС в попытке скрыть злоупотребления
15:52
"Настоящая жесть": в Киеве трагически погибли мать и ребенок – что произошло
15:49
У кандидата в мэры Киева нашли российский паспорт Фото
15:42
Алиев выдвинул жесткое требование Армении по Нагорному Карабаху Видео
15:25
Цензура не дремлет: главному герою Minecraft обрезали лишнее
15:24
Райя и последний дракон 2021 - дата выхода в Украине и первый трейлер Видео
15:21
Избили из-за пачки масла: в Киеве охранники супермаркета набросились на покупателя
Реклама
14:36
"Бедная Оля": назвали четвертую судью шоу Танці з зірками 2020
14:33
Эксперт объяснил, как коронавирус подталкивает к суициду Видео
14:33
У Зеленского оценили шансы на победу Украины в войне с Россией Видео
14:25
Сколько украинцев официально работают в Польше: интересная статистика Видео
14:24
У Путина оценили возможность подключения Турции к переговорам по Карабаху Видео
14:19
Милованов ответил, пойдет ли работать в Офис президента
14:15
Раскрылась ложь Кристины Асмус дочке о Гарике Харламове
14:11
Автономия армян и миротворцы: Алиев сделал заявление по Нагорному Карабаху
14:08
Медики назвали завтрак, вызывающий рак кишечника
13:43
В Киеве мужчина осквернил струей памятник Героям Небесной сотни
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять