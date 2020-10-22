Либидо: 9 вещей, влияющих на отсутствие желание

Низкое либидо - это неприятно, но большинство из нас в какой-то момент через это пройдет./ Statusmen

Есть множество причин, по которым желание заняться сексом возникает очень редко или не появляется вовсе. Большинство из нас ищет причину в стрессе или истощении. Но есть и другие причины, по которым вы можете не так сильно хотеть секса как раньше. Это нормально - время от времени не быть в настроении. Однако, когда это станет постоянным явлением, причину нужно искать глубже.

Низкое либидо - это неприятно, но большинство из нас в какой-то момент через это пройдет. Вместо того, чтобы причинять себе больше стресса, Главред изучил все причины, по которым вы сейчас можете не хотеть.

1. Стресс

Независимо от того, переживаете ли вы из-за работы, учебы или имеете личный стресс, легко позволить этому остаться в вашей голове и "отговорить" вас от общения со своим партнером.

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Добавляйте в свой распорядок немного заботы о себе, балуйте себе отдыхом, релакс-процедурами. Постепенно на смену стрессу придет спокойствие и желание.

2. Некоторые лекарства

Антидепрессанты, некоторые лекарства от тревожности, лекарства от кровяного давления и многое другое могут вызывать снижение полового влечения в качестве побочного эффекта. Если вы недавно начали принимать новое лекарство, посмотрите на список побочных эффектов, которые дал вам фармацевт. Если вы считаете, что это влияет на вашу жизнь или отношения, вы можете поговорить со своим врачом о другом варианте.

3. Беременность или кормление грудью

Беременность и кормление грудью вызывают множество изменений в вашем теле. У вас бушуют гормоны, что может вызвать колебания вашего полового влечения. В один прекрасный день вы, возможно, захотите заняться этим, как кролики, а в другой вы совсем не заинтересованы. Поймите, что это всего лишь изменение в вашем теле, и оно не будет длиться вечно.

Помимо гормонов, другие побочные эффекты беременности могут отвратить вас от секса. Тошнота и усталость в первом триместре просто делают секс неудобным. Затем, по мере того, как ваше тело растет и меняется, традиционные сексуальные позы могут показаться немного неловкими, а женщины иногда могут стесняться своего беременного тела.

4. Недостаток сна

Когда вы постоянно отказываетесь от сна, вы начинаете замечать последовательное снижение либидо.

Попробуйте немного лавандового масла в диффузоре, выключите электронику за час до сна или дайте себе хорошее субботнее утро, чтобы выспаться до полудня.

5. Непринятие тела

Когда вы не чувствуете себя комфортно или не принимаете свое тело, трудно желать, чтобы кто-то другой видел вас голым. Постоянного страха и неуверенности во время секса достаточно, чтобы вы больше никогда не захотели этого делать. Йога, медитация или покупка нового милого нижнего белья - все это примеры того, как вы можете начать немного обретать уверенность.

6. Проблемы с психическим здоровьем

Если вы боретесь с депрессией (включая сезонное аффективное расстройство) или тревогой, это может существенно повлиять на ваше сексуальное влечение. Это может быть связано с лекарствами, проблемами с доверием, беспокойством и беспокойством за вашего партнера - этот список можно продолжить. Поскольку существует множество способов, которыми психическое заболевание может повлиять на ваше либидо, обратитесь к врачу, чтобы обсудить, как вы можете вернуть его или облегчить себе жизнь.

7. Проблемы во взаимоотношениях

Возможно, вы недавно поссорились со своим партнером или чувствуете, что не можете ему доверять. Вы и ваш партнер можете столкнуться с множеством различных проблем, которые могут снизить ваше либидо. Если у вас возник конфликт, поговорите со своим партнером открыто и честно. Поначалу конфликт может быть напряженным, и с ним трудно справиться, но вы будете благодарны, когда он закончится и вы с партнером почувствуете себя ближе, чем когда-либо.

8. Условия, делающие секс болезненным

Известно, что вульводиния и эндометриоз вызывают болезненный секс, который не может вызвать у вас сильного восторга. Если вы страдаете от этих состояний, поговорите со своим врачом о лечении. Вы также можете поговорить со своим партнером о различных позах, которые могут уменьшить или избежать боли.

9. Контроль рождаемости

Противозачаточные таблетки иногда могут снизить уровень гормонов в организме, таких как тестостерон, которые вызывают у вас желание заняться сексом. К счастью, есть альтернативные препараты и методы. Проконсультируйтесь со своим гинекологом.