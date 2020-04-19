Названа серьезная угроза лимона, имбиря и чеснока

Лук, имбирь, лимон и чеснок могут ударить по организму, предупредила эксперт / УНИАН

Диетолог Людмила Гончарова предупредила, что, если слишком много есть лимона, имбиря, чеснока и лука, можно повредить слизистую оболочку желудка.

Чрезмерное употребление этих продуктом может спровоцировать энтероколит или гастрит, рассказала эксперт Obozrevatel.

По словам собеседницы, лимоном, имбирем, чесноком и луком можно быстрее пожечь себе слизистую, чем повысить иммунитет. Гончарова добавила, что не стоит есть эти продукты через силу.

"Это жгучие вещества, которые усиливают кровообращение. Да, они обладают антибактериальным действием, но не как антибиотик, а очень лайтово…", – сказала эксперт.

Диетолог объяснила, что иммунная система человека состоит из клеток, а эти клетки являются белковыми телами.

Читайте такжеКому чеснок вреден, и в чем заключается его "суперсила""…Они не состоят из чеснока и имбиря, они состоят из белка животного происхождения. Поэтому нужно питаться правильным белком и пить много-много воды, чтобы усвоение было качественным, и было качественное освобождения от токсинов", – поделилась эксперт.

Ранее диетолог-нутрициолог Ольга Набока сообщила, что с апреля по май нужно добавить в рацион свежую листовую зелень, поскольку она – самое эффективное средство для укрепления иммунитета.