Липосакция - не инструмент для похудения: названы факты

Липосакция - это относительно безопасная и быстрая процедура / stilnos.com

Липосакция - это хирургическая процедура по удалению лишнего жира с вашего тела. Она началась в 1980-х годах и стала одной из самых популярных пластических операций в мире.

Липосакция - это относительно безопасная и быстрая процедура, которая может помочь вам избавиться от жира, чего не могут сделать диета и упражнения.

Вот что вам нужно знать о том, как работает липосакция и почему это не инструмент для похудения.

Как работает липосакция

Липосакция - это 1-2-часовая процедура, при которой жировые клетки навсегда удаляются из вашего тела, обычно по косметическим причинам. Люди, которым делают липосакцию, делают это не для того, чтобы сильно похудеть, а для того, чтобы помочь придать форму своему телу.

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Некоторые из наиболее распространенных мест, где удаляют жир, - это живот, бедра, ягодицы, руки, спина, верхняя часть шеи прямо под подбородком и линия подбородка / челюсти.

В зависимости от того, где вы проходите процедуру, врачи либо предоставят вам местный анестетик, чтобы обезболить область операции, либо назначат вам общий наркоз, чтобы вы потеряли сознание во время процедуры.

Затем хирурги часто вводят в область операции раствор, содержащий смесь физиологического раствора, обезболивающего и лекарственного средства, уменьшающего кровотечение. Это помогает коже и жиру отделиться от важных структур, таких как мышцы и кровеносные сосуды, чтобы они не повредились во время процесса всасывания.

После этого хирург вводит под кожу длинный металлический инструмент, называемый канюлей. Затем канюля откачивает жир. Во время этого процесса хирурги также могут использовать микроканюли меньшего размера для удаления жира в близлежащих областях, чтобы добиться более естественного и гладкого контура.

После удаления жира с помощью липосакции его можно выбросить или ввести обратно в тело, чтобы улучшить такие черты, как грудь, ягодицы или лицо. Или, совсем недавно, в последнее десятилетие или около того, липосакция также использовалась для извлечения стволовых клеток - типа клеток, которые могут образовывать другие специализированные клетки в организме - для лабораторных исследований.

После липосакции ваш хирург, вероятно, порекомендует вам надеть временную повязку или бандаж на область операции, чтобы помочь заживлению кожи. Ремешок или скоба также помогает предотвратить накопление жидкости в области операции, где был удален жир, между кожей и более глубокими структурами, такими как мышцы и кровеносные сосуды.

Насколько болезненна липосакция

Бодрствуете вы или спите во время липосакции, вы не должны ощущать боли во время процедуры, - говорит Марко А. Пелоси II, доктор медицины, косметический хирург с опытом проведения процедур липосакции. Выздоровление также должно быть относительно мягким процессом.

После липосакции вы почувствуете болезненность, похожую на мышечную боль. "Уровень этой болезненности обычно составляет 2 или 3 из 10 в течение нескольких недель", - говорит Пелоси, добавляя, что вы сможете вернуться к работе через 2–3 дня.

Липосакция - не средство похудения

Липосакцию не следует использовать как альтернативу похуданию. Если вы хотите похудеть, сначала попробуйте диету и упражнения, а затем примените липосакцию, чтобы позаботиться о более упрямых участках, таких как подбородок или жир на животе.

Более того, исследования показывают, что люди, которые придерживаются других методов похудения, таких как здоровая диета и упражнения, получат лучшие результаты после липосакции и предотвратят возвращение жира в определенные области.

Это связано с тем, что, хотя липосакция навсегда удаляет жировые клетки из вашего тела, ничто не мешает оставшимся жировым клеткам увеличиваться, если вы набираете больше веса.

Как выбрать хирурга?

Есть несколько важных советов по безопасности, на которые следует обратить внимание при выборе провайдера липосакции.

Врачи также должны провести анализ крови и пройти медицинское освидетельствование перед процедурой липосакции, чтобы обеспечить вашу безопасность. Эти тесты необходимы, чтобы убедиться, что вы можете безопасно пройти общую анестезию без каких-либо осложнений. Если, например, у вас есть инфекция или вы беременны, вы не имеете права на операцию.

И последнее, но не менее важное - это поиск хирурга, который имеет сертификат совета по выполнению этих типов процедур, а также имеет большой опыт проведения процедур липосакции, чтобы вы знали, что он хорошо разбирается в этой технике.