Лубрикант: как сделать натуральную смазку дома

Вот пять распространенных продуктов, которые хорошо работают в качестве смазочных материалов / Ivona. Bigmir

Смазка может стать отличным средством для улучшения ощущения от секса, поскольку она помогает предотвратить болезненное трение. Но не все лубриканты одинаковы.

Некоторые покупные смазки содержат агрессивные химические вещества, которые не подходят для самых чувствительных частей тела.

Если вы ищете более натуральный вариант, есть несколько домашних ингредиентов, которые вы можете использовать для своей собственной смазки. Вот пять распространенных продуктов, которые хорошо работают в качестве смазочных материалов и безопасны для вашего тела, а также способы приготовления смазки в домашних условиях.

Почему вам стоит подумать о натуральной смазке

Кожа внутри и вокруг гениталий может быть особенно чувствительной, поэтому важно подумать, какие продукты вы используете в качестве смазки.

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По этой причине многие люди "предпочитают использовать смазку, не содержащую химикатов, чтобы избежать инфекции, раздражения и дискомфорта", - говорит Алисса Двек, доктор медицины, гинеколог из больницы Северного Винчестера и доцент Нью-Йоркского медицинского колледжа.

Это особенно верно для людей, которые переживают менопаузу, говорит Двек, потому что изменения в гормонах могут сделать ваше влагалище и вульву более нежными и легко повреждаемыми.

Многие коммерческие лубриканты содержат химические вещества, которые могут нанести вред интимным зонам. Вы можете избегать продуктов, содержащих следующие ингредиенты:

Ароматы могут вызвать раздражение кожи, особенно у людей с чувствительной кожей.

Глицерин может быть проблемой для людей, склонных к дрожжевым инфекциям, поскольку он может вызвать чрезмерный рост дрожжевых грибков во влагалище.

Парабены могут нарушить баланс ваших гормонов, что может вызвать проблемы во всем теле. По словам Двек, этого особенно важно избегать людям с гормонально-чувствительными видами рака, такими как рак груди.

Пропиленгликоль содержится во многих распространенных смазках на водной основе, и может вызывать раздражение, если у вас чувствительная кожа.

Смазки на основе силикона часто содержат циклометикон и аналогичные химические вещества, которые были связаны с раком матки у животных.

Если вы ищете более безопасный и простой вариант, вот лучшие натуральные лубриканты, которые вам стоит попробовать.

1. Кокосовое масло первого отжима

"Кокосовое масло - популярная натуральная смазка, которая обычно хорошо переносится", - говорит Двек. Одной из причин его популярности может быть его приятный запах и вкус, что может быть дополнительным преимуществом для орального секса.

Важно убедиться, что вы покупаете натуральное или нерафинированное кокосовое масло, потому что рафинированные масла могут содержать добавки, которые могут раздражать вашу кожу. Кроме того, если вы используете презервативы, вам следует выбрать другой вариант, поскольку масло может повредить латекс и сделать их неэффективными.

"Имейте в виду, что если презервативы используются для профилактики ИППП или беременности, масла несовместимы, и предпочтительнее использовать другую смазку на водной или силиконовой основе", - говорит Двек.

2. Оливковое масло

Оливковое масло - еще один вариант натурального масла, и, как и в случае с кокосовым маслом, лучше избегать добавок. Оливковое масло также безопасно употреблять в пищу, что делает его идеальным для орального секса.

Дополнительным преимуществом оливкового масла является то, что его легко найти и относительно недорого. Однако будьте осторожны с тем, где вы его используете, поскольку он может испачкать ткань.

Как и любое другое натуральное масло, оливковое масло нельзя использовать с презервативами или латексными секс-игрушками. Но у них есть то преимущество, что они служат дольше, чем многие обычные смазки на водной основе.

3. Алоэ вера

5 преимуществ алоэ вера для здоровья: от солнечных ожогов и уменьшения прыщей до улучшения пищеварения.

Гель алоэ вера часто используется для лечения солнечных ожогов, поскольку он оказывает успокаивающее действие на вашу кожу, что также может быть полезно для борьбы с любым раздражением кожи во время секса.

Чистый гель алоэ вера может быть хорошим вариантом смазки для людей с чувствительной кожей или гениталиями, но важно внимательно читать состав. Если вы покупаете гель алоэ в бутылках, обратите внимание на вредные ингредиенты, такие как спирт, которые могут раздражать и сушить кожу. Получить достаточное количество геля из самого растения алоэ может быть сложно, но вы можете найти чистые продукты из алоэ в некоторых аптеках и супермаркетах.

Алоэ вера отличается от других натуральных продуктов, поскольку не содержит масла, а это означает, что его безопасно использовать с презервативами.

4. Масло авокадо

Масло авокадо обладает многими из тех же преимуществ, что и кокосовое и оливковое масло - оно увлажняет, держится дольше, чем смазка на водной основе, и вы можете его есть.

Кроме того, если вы ищете более нейтральное натуральное масло, лучшим вариантом может стать масло авокадо, так как оно имеет менее заметный запах и вкус, чем кокосовое и оливковое масло.

Это масло, поэтому не используйте его с презервативами и некоторыми секс-игрушками.

5. Масло с витамином Е

Масло витамина Е часто используется как увлажняющий крем или как масло-носитель для разбавления эфирных масел. Это означает, что он нежно воздействует на вашу кожу - даже на самые чувствительные участки. Однако, поскольку это масло, чистый витамин Е не работает с презервативами.

Если вам нужна смазка, которая содержит витамин Е, но не разрушает латекс, вам лучше подойдет смесь силикона. "Я поклонник Uberlube, медицинского силикона и смазки с витамином Е, который приобрел популярность", - говорит Двек.