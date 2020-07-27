Люцерна: преимущества для здоровья и побочные эффекты

Люцерна может похвастаться высоким содержанием витамина К/ Pixabay

Люцерна, также известная как Medicago sativa, является растением, которое выращивалось в качестве корма для скота в течение сотен лет. Она, как и мята, долгое время ценилась за превосходное содержание витаминов, минералов и белка по сравнению с другими источниками кормов.

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Люцерна является частью семейства бобовых, но она также считается травой. Растение изначально происходит из Южной и Центральной Азии, но его давно выращивают по всему миру на протяжении веков.

Помимо использования в качестве корма, она также имеет долгую историю использования в качестве лекарственного растения для людей. Ее семена или высушенные листья могут употребляться в качестве дополнения, а семена могут быть проращены и съедены в виде ростков.

Люцерна, как правило, потребляется людьми в качестве травяной добавки или в виде ростков. Как правило, у люцерна может похвастаться высоким содержанием витамина К, а также она содержат много других питательных веществ, в том числе витамин С, медь, марганец и фолат.

Ростки люцерны содержат те же питательные вещества. Кроме того, он очень низкокалорийные.

Например, в 1 чашке (33 грамма) ростков люцерны содержится всего 8 калорий. Она также содержит следующее:

Витамин К: 13% от суточной нормы

Витамин С: 5% от суточной нормы

Медь: 3% от суточной нормы

Марганец: 3% от суточной нормы

Фолат: 3% от суточной нормы

Тиамин: 2% от суточной нормы

Рибофлавин: 2% от суточной нормы

Магний: 2% от суточной нормы

Железо: 2% от суточной нормы

Чашка люцерны также содержит 1 грамм белка и 1 грамм углеводов, которые поступают из клетчатки.

Люцерна имеет высокое содержание биологически активных растительных соединений. Среди которых, сапонины, кумарины, флавоноиды, фитостеролы, фитоэстрогены и алкалоиды, сказано в исследовании PubMed.

Способность люцерны снижать уровень холестерина является наиболее изученной пользой для здоровья на сегодняшний день. Многочисленные исследования на животных показали, что она может снизить уровень холестерина в крови. Несколько небольших исследований также подтвердили этот эффект у людей.

Одно исследование показало, что в среднем употребление 40 г семян люцерны 3 раза в день снижает общий холестерин на 17% и "плохой" холестерин ЛПНП на 18% через 8 недель.

Другое небольшое исследование также показало, что 160 граммов семян люцерны в день могут снизить общий уровень холестерина в крови.

Этот эффект объясняется высоким содержанием сапонинов, которые являются растительными соединениями, которые, как известно, снижают уровень холестерина.

Существует длинный список традиционных видов использования люцерны в качестве лекарственного растения.

Они включают снижение артериального давления, мочегонный эффект, увеличение выработки грудного молока, лечение артрита и избавление от камней в почках.

Одним из традиционных видов использования люцерны является использование ее в качестве антидиабетического средства.

Недавнее исследование на животных показало, что добавки люцерны снижают высокий уровень общего холестерина ЛПНП и ЛПОНП.

Другое исследование на мышах-диабетиках показало, что экстракт люцерны снижает уровень сахара в крови, увеличивая выделение инсулина из поджелудочной железы.

Эти результаты, кажется, подтверждают использование люцерны для лечения диабета и улучшения метаболического здоровья. Тем не менее, это должно быть подтверждено в исследованиях на людях.

Люцерна богата растительными соединениями, называемыми фитоэстрогенами, которые химически похожи на гормон эстроген.

Это означает, что они могут вызывать те же эффекты в организме, что и эстрогены.

Фитоэстрогены противоречивы, но они могут иметь несколько преимуществ, включая ослабление симптомов менопаузы, вызванных снижением уровня эстрогена.

Эстрогенные эффекты могут иметь и другие преимущества. Исследование выживших после рака молочной железы показало, что у женщин, которые ели люцерну, было меньше проблем со сном.

Люцерна может вызвать вредные побочные эффекты для некоторых людей/ Pixabay

Люцерна имеет долгую историю использования в аюрведической медицине для лечения состояний, вызванных воспалением и окислительным повреждением.

Это потому, что люцерна действует как мощный антиоксидант, предотвращая повреждения, вызванное свободными радикалами.

Несколько исследований на животных подтвердили ее антиоксидантные свойства.

Они обнаружили, что люцерна обладает способностью уменьшать гибель клеток и повреждение ДНК, вызванное свободными радикалами. Это достигается за счет снижения выработки свободных радикалов и улучшения способности организма бороться с ними.

Хотя люцерна, вероятно, безопасна для большинства, она может вызвать вредные побочные эффекты для некоторых людей.

Если вы беременны

Люцерна может вызывать стимуляцию или сокращение матки. Поэтому следует избегать ее во время беременности.

Если вы принимаете разбавители крови

Ростки люцерны богаты витамином К. Хотя это приносит пользу большинству людей, это может быть опасно для других. Высокие дозы витамина К могут сделать лекарства, разжижающие кровь, такие как варфарин, менее эффективными.

Если у вас есть аутоиммунное заболевание

Сообщалось, что у некоторых людей добавки люцерны вызывают реактивацию волчанки.

Если у вас нарушенная иммунная система

Влажные условия, необходимые для прорастания семян люцерны, идеальны для роста бактерий. Следовательно, побеги, продаваемые в магазинах, иногда заражаются бактериями, и в прошлом многочисленные вспышки бактерий были связаны с побегами люцерны. Употребление в пищу зараженных побегов может привести к тому, что кто-то заболеет, но большинство здоровых взрослых выздоравливает без долгосрочных последствий. Тем не менее, для людей с ослабленной иммунной системой такая инфекция может быть очень серьезной.