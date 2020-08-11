Люди, которые устают физически на работе, рискуют потерять память

Выводы относятся к очень специфическому виду стресса. / flickr.com/photos/dalbera

Ученые впервые связали стресс на работе со старением мозга и потерей памяти, согласно новому исследованию Государственного университета Колорадо.

Как сообщает The Daily Mail, их выводы относятся к очень специфическому виду стресса. С помощью опросов о последних местах работы людей, тестов памяти и сканирования их мозга они обнаружили изменения в мозге и вспомнили проблемы у людей, которые считали свою работу физически напряженной.

Но, что интересно, люди, сообщавшие о "физическом стрессе" на работе, не обязательно имели трудоемкую работу.

Однако умственный стресс на работе не был связан с потерей объема в гиппокампе - части мозга, критически важной для памяти, - или трудностями при выполнении задач, связанных с памятью.

Исследователи еще не уверены, почему восприятие физического стресса может привести к более быстрому старению мозга, но их работа может пролить свет на "темную сторону физической активности", - сказала ведущий автор исследования доктор Ага Бурзинска.

Хорошо известно, что стресс разрушает сознание, но большинство исследований его последствий относится к хроническому стрессу, например беспокойству по поводу финансов, проблемам со здоровьем, жестоким отношениям или расизму.

Сканирование мозга, которое сделали ученые, показало, что у тех, чья последняя работа была связана с физическим стрессом, гиппокамп меньше, чем у тех, кто сообщал о психическом стрессе на работе.

И те же самые люди с физическим стрессом больше боролись с задачами, которые требовали от них вспоминания информации.

Хотя испытуемые были когнитивно здоровыми на момент исследования, изменения в мозге и способности вспоминать могли быть признаками того, что они столкнутся с более быстрым снижением раньше, чем другие.