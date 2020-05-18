УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Магнитная буря ударила внезапно – как спастись

18 мая 2020, 14:31

Прогноз магнитных бурь на май 2020 изначально не предполагал метеоудара в середине месяца – но геомагнитная обстановка подкинула сюрприз.

Магнитная буря 19 мая 2020 напала на сосуды - как себе помочь
Магнитная буря 19 мая 2020 напала на сосуды - как себе помочь / 1zoom.ru

Календарь магнитных бурь на май 2020 обещал нам следующий метеоудар не раньше 23-го числа. Так что магнитная буря 19 мая 2020 стала для многих неожиданностью.

При этом NASA прогнозирует, что начнется магнитная буря уже сегодня. А вот ФИАН начала удара ждет с 19-го числа. С ним солидарен и сервис Магнитные бури Гисметео: там прогнозируют, что сильнее всего магнитная буря 19 мая будет бить по сосудам (вызывая проблемы с давлением и головные боли) ближайшей ночью – примерно до 9 утра. Аналогичный удар нужно будет пережить и ночью 20 мая.

NASA предупреждает, что хуже всего метеозависимым людям придется 19 и 20 мая. А вот магнитная буря 21 мая 2020 – это уже затухание удара. Общее состояние еще будет слабым и апатичным – но серьезных неприятностей для здоровья уже ждать не стоит.

Читайте такжеСолнца не ждите: синоптик дала мрачный прогноз на неделюТак что уже сегодня стоит лечь спать пораньше – предварительно хорошенько проветрив спальню. И вообще в этим дни почаще проветривать помещения. Из-за карантина и общего похолодания люди в последнее время стали меньше гулять.

В то же время именно малоподвижность и постоянное нахождение в замкнутом пространстве усугубляют метеозависимость. Так что стоит компенсировать прогулки на свежем воздухе хотя бы проветриванием и контрастным душем.

Также стоит следить за своим рационом: кофе заменить травяными чаями и водой, а жирную еду, которая увеличивает нагрузку на сосуды – на овощи и фрукты с высоким содержанием калия, магния и кальций (эти микроэлементы наоборот способствуют правильной работе сосудов).

Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

магнитная буря магнитные бури метеоудар
Сейчас вы просматриваете новость «Магнитная буря ударила внезапно – как спастись». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:31
Магнитная буря ударила внезапно – как спастись
14:29
"Фронт подбросит дождей": синоптик назвала "мокрые" регионы Украины Видео
14:29
Полина Гагарина бросила мужа
14:09
Кто будет принимать решение о запуске транспорта: Зеленский выступил с инициативой
13:49
Гороскоп на 19 мая для всех знаков Зодиака: кому грозит "черный день"
13:30
Принц Гарри обязался годами оплачивать кредит из-за Меган Маркл
13:24
Ночной движ на фоне COVID-19: Кличко рассказал, как разберется с тусовками в Киеве
12:55
Легитимация "покемонов": Тука объяснил проблемы на переговорах с ЛДНР
12:53
Когда общественный транспорт в Киеве заработает в обычном режиме: названа дата
12:51
Звезда Фарго и Однажды в Голливуде сыграет в Мандалорце-2
12:48
В Кабмине рассказали, как Украина будет возвращать Крым при Зеленском
12:19
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 18 мая
12:09
Кличко поведал о политических планах
12:03
Протестировали на грызунах: в Израиле ученые добились успеха в разработке вакцины от Covid-19
12:03
СOVID-19 сделает украинцев еще более бедными: опубликован жуткий прогноз
11:55
Евровидение 2021: список участников нового конкурса Видео
11:41
Сможет ли Россия избавиться от санкций в условиях пандемии: в МИД дали прогноз
11:35
Стартрек Странные миры - готовится новый сериал по вселенной Видео
11:33
Безводный мир: эксперт рассказала, чем грозит Украине маловодие в реках
11:06
Фильмы Дюна и Чудо-женщина перенесут из-за карантина
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять