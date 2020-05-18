Магнитная буря ударила внезапно – как спастись

Магнитная буря 19 мая 2020 напала на сосуды - как себе помочь / 1zoom.ru

Календарь магнитных бурь на май 2020 обещал нам следующий метеоудар не раньше 23-го числа. Так что магнитная буря 19 мая 2020 стала для многих неожиданностью.

При этом NASA прогнозирует, что начнется магнитная буря уже сегодня. А вот ФИАН начала удара ждет с 19-го числа. С ним солидарен и сервис Магнитные бури Гисметео: там прогнозируют, что сильнее всего магнитная буря 19 мая будет бить по сосудам (вызывая проблемы с давлением и головные боли) ближайшей ночью – примерно до 9 утра. Аналогичный удар нужно будет пережить и ночью 20 мая.

NASA предупреждает, что хуже всего метеозависимым людям придется 19 и 20 мая. А вот магнитная буря 21 мая 2020 – это уже затухание удара. Общее состояние еще будет слабым и апатичным – но серьезных неприятностей для здоровья уже ждать не стоит.

Читайте такжеСолнца не ждите: синоптик дала мрачный прогноз на неделюТак что уже сегодня стоит лечь спать пораньше – предварительно хорошенько проветрив спальню. И вообще в этим дни почаще проветривать помещения. Из-за карантина и общего похолодания люди в последнее время стали меньше гулять.

В то же время именно малоподвижность и постоянное нахождение в замкнутом пространстве усугубляют метеозависимость. Так что стоит компенсировать прогулки на свежем воздухе хотя бы проветриванием и контрастным душем.

Также стоит следить за своим рационом: кофе заменить травяными чаями и водой, а жирную еду, которая увеличивает нагрузку на сосуды – на овощи и фрукты с высоким содержанием калия, магния и кальций (эти микроэлементы наоборот способствуют правильной работе сосудов).

Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.