Магнитная буря потреплет нервы под конец мая 2020 – что делать

Прогноз магнитных бурь на май 2020 обещает неспокойный конец месяца.
Как и прогнозировал календарь магнитных бурь на май 2020, в конце месяца нас ждет финальный геомагнитный удар.
Сервис Магнитные бури Гисметео прогнозирует, что метеообстановка ухудшится уже ближайшей ночью: нас ждут геомагнитные возмущения в три балла. Поэтому возможны проблемы со сном, повышенная усталость, а у кого-то – даже кошмары.
Магнитная буря 29 мая 2020 по своей интенсивности будет довольно слабой. Основной удар придется на раннее утро (примерно с 03:00 до 06:00) и поздний вечер (около 21:00).
Магнитная буря 30 мая 2020 будет более поздней: она начнется примерно с 6 утра.
Аналогичный прогноз магнитных бурь на три дня дает и ФИАН.
Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на июнь 2020 – даты и как защититьсяБороться с симптомами магнитных бурь медики рекомендуют свежим воздухом (прогулками или проветриванием), правильным питанием и отдыхом. Так что спать стоит лечь пораньше, вредной еды есть поменьше, по возможности не нервничать и отказаться от кофе и алкоголя.
Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.