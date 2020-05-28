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Магнитная буря потреплет нервы под конец мая 2020 – что делать

28 мая 2020, 14:21

Прогноз магнитных бурь на май 2020 обещает неспокойный конец месяца.

Магнитная буря 29-30 мая 2020 побеспокоит сосуды и головы
Магнитная буря 29-30 мая 2020 побеспокоит сосуды и головы / 1zoom.ru

Как и прогнозировал календарь магнитных бурь на май 2020, в конце месяца нас ждет финальный геомагнитный удар.

Сервис Магнитные бури Гисметео прогнозирует, что метеообстановка ухудшится уже ближайшей ночью: нас ждут геомагнитные возмущения в три балла. Поэтому возможны проблемы со сном, повышенная усталость, а у кого-то – даже кошмары.

Магнитная буря 29 мая 2020 по своей интенсивности будет довольно слабой. Основной удар придется на раннее утро (примерно с 03:00 до 06:00) и поздний вечер (около 21:00).

Магнитная буря 30 мая 2020 будет более поздней: она начнется примерно с 6 утра.

Прогноз магнитных бурь на три дня 28-30 мая 2020
Прогноз магнитных бурь на три дня 28-30 мая 2020

Аналогичный прогноз магнитных бурь на три дня дает и ФИАН.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на июнь 2020 – даты и как защититьсяБороться с симптомами магнитных бурь медики рекомендуют свежим воздухом (прогулками или проветриванием), правильным питанием и отдыхом. Так что спать стоит лечь пораньше, вредной еды есть поменьше, по возможности не нервничать и отказаться от кофе и алкоголя.

Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

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