К метеозависимым подкралась магнитная буря: как себе помочь

Магнитная буря 8-9 июля 2020 скрутит в рог - как пережить / 1zoom.ru

Магнитная буря 8 и 9 июля 2020 достигнет трех баллов. Это довольно ощутимый метеоудар, который принесет с собой головные боли, головокружения, повышенную утомляемость, проблемы со сном и перепады давления – и всё это на фоне резкой смены погоды.

Поэтому готовиться к этой магнитной буре стоит заранее и тщательно.

Стоит отметить, что изначально календарь магнитных бурь на июль 2020 намечал метеоудар совсем на другие даты – но в итоге магнитная буря решила подпортить середину рабочей недели. Поэтому раздражительность, усталость и апатия могут спровоцировать проблемы на работе.

Начнется магнитная буря вечером 8 июля 2020 – около 21:00. Основной удар придется на ночь четверга, 9-го числа.

Метеозависимым людям в конце рабочей недели не стоит злоупотреблять кофеином (в том числе черным чаем и травяными чаями-энергетиками вроде пуэров, габа-чая и пр.) – особенно вечером перед сном. Лучше пить простую воду или, как вариант, легкие травяные чаи (ромашковый, мятный). Есть побольше фруктов и овощей – а фастфуда и жирной пищи поменьше.

Читайте такжеУченые придумали новый и простой способ борьбы с высоким давлениемУтро стоит начинать с контрастного душа – а перед сном принять расслабляющую ванну с ароматическими маслами или пеной.

Не лениться ходить на прогулки (только не в жаркие полуденные часы, а утром или вечером) – а вот от кардионагрузок и стрессов воздержаться.

Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях

Магнитные бури - прогноз на 3 дня

Следующая магнитная буря ожидается уже 15 июля 2020. Согласно прогнозу, она станет самым сильным ударом месяца.