Магнитная буря сегодня и завтра: в NASA предупредили о серьезной опасности

Прогноз магнитных бурь на октябрь 2020 обещает непростое окончание недели: планетарный индекс в эти дни просто зашкаливает.
Магнитные бури всегда дают повышенную нагрузку на наши сосуды. В первую очередь страдают голова и сердечно-сосудистая система. Отсюда головные боли при магнитных бурях, тахикардия, одышка и большое количество инсультов.
Магнитная буря 24-25 октября 2020 как раз станет очень серьезным испытанием для метеозависимых людей (а таких сейчас на планете большинство). NASA оценило силу метеоудара в пять баллов, а планетарный индекс – в 20 пунктов (хотя с начала года он не поднимался выше 18-ти).
Ситуацию усугубит перевод часов на зимнее время 2020 в Украине, который намечен как раз на 25 октября.
Читайте такжеВ зоне риска – женщины и дети: что готовит календарь магнитных бурь на ноябрь 2020На спад буря пойдет не раньше понедельника, 26-го числа. А окончательно всё устаканится 29 октября. Детальнее читайте в нашем материале Самые опасные дни октября: 9-дневная магнитная буря станет сильнейшей за годы.
Пока же людям, у которых есть проблемы со здоровьем (особенно хронические заболевания или проблемы с давлением и сердцем) стоит больше отдыхать, меньше нервничать, чаще гулять и пить простую воду, реже употреблять алкоголь и жирную еду.
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