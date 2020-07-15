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Самые сильные магнитные бури июля 2020 – как пережить

Прогноз магнитных бурь на июль 2020 самый опасный метеоудар зафиксировал в середине месяца.

15 июля 2020, 10:30
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Магнитная буря 15 июля 2020 станет самым сильным метеоударом месяца – и самым затяжным: она продлится до 17 июля включительно.

Повышенную усталость и общую разбитость метеозависимые люди начали испытывать еще накануне, 14 июля, а восстановиться у них получится лишь на выходных.

Даже здоровые люди в ближайшие 3 дня могут жаловаться на головокружения, сонливость, учащение пульса, необъяснимую тревожность и перепады настроения.

Общий совет для всех – пить больше чистой воды и уменьшить употребление соли. Также стоит хорошо высыпаться, да и в целом побольше отдыхать.

Читайте такжеУченые придумали новый и простой способ борьбы с высоким давлениемКроме того, стоит меньше бывать на солнце: прогулки на свежем воздухе нужно перенести на утренние или вечерние часы. И даже легкая зарядка улучшит кровообращение, стабилизировав общее состояние организма. Акцент стоит сделать на дыхательных упражнениях.

Метеозависимым людям стоит особо внимательно относиться к своему здоровью в этот период. Помните: метеозависимость не только можно, но и нужно лечить. Иначе растет риск возникновения инфаркта, гипертонического криза или инсульта.

Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Следующая магнитная буря ожидает нас в конце месяца.

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