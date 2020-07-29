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Календарь магнитных бурь на август 2020 – когда прижмет и что делать

29 июля 2020, 06:35

Прогноз магнитных бурь на август 2020 года обещает неспокойный месяц: не будет практически не одной спокойной недели.

Магнитные бури в августе 2020 года - когда тряхнет и как спастись
Магнитные бури в августе 2020 года - когда тряхнет и как спастись / 1zoom.ru

Магнитные бури в августе 2020 будут не слишком сильными, но зато весьма многочисленными. Главред узнал, в какие дни в августе 2020 года ожидаются магнитные бури и как их пережить.

Магнитные бури в августе 2020 – даты, когда ждать

Месяц сразу же начнется с метеоудара. Пройдет первая серьезная магнитная буря 1 августа 2020. Причем она затянется на три дня: отголоски этой бури гипертоники, метеочувствительные люди и те, у кого есть проблемы с сердцем, будут ощущать вплоть до 3 августа. Чаще всего люди в этот период будут жаловаться на перепады настроения и сильную утомляемость.

Магнитная буря 10 августа 2020 будет средней по своей интенсивности. В это время возможны скачки артериального давления. Поэтому врачи советуют отказаться от активных физических нагрузок, не гулять на солнце в дневное время, чаще проветривать помещения, пить больше воды и есть меньше жирного и сладкого.

Магнитная буря 13 и 14 августа 2020 будет довольно слабой. В это время на головокружения, головные боли и мигрени будут жаловаться лишь метеочувствительные люди.

Читайте такжеСиноптик рассказал, какой будет погода в августе 2020А вот магнитная буря 21 и 22августа 2020 будет уже сильной. Так совпало, что это будет еще и период аномальной жары, из-за чего симптомы магнитной бури (мигрень, тахикардия, боль в суставах, скачки настроения и проблемы со сном) только усугубятся. В эти дни жизненно необходимо соблюдать питьевой режим, не отказывать своему организму в здоровом сне и полноценном отдыхе.

Магнитная буря 29 августа 2020 завершит череду метеоударов этого лета. Она принесет с собой упадок сил, головные боли (вплоть до мигреней), обострение психических состояний и хронических болезней, а также проблемы со сном. Вместо активного спорта (особенно кардионагрузок) в это время лучше заняться йогой или медитацией. Дневные прогулки заменить утренними или вечерними променадами.

Как защитить себя от магнитных бурь

  • Во время прогулок стоит избегать нахождения на открытом солнце и больше дышать животом (то есть при ходьбе еще и делать дыхательные упражнения).
  • Нельзя отказываться от зарядки по утрам: даже несколько простых упражнений снижают стресс и улучшают кровообращение. А это – отличная профилактика погодной зависимости.
  • По утрам стоит принимать контрастный душ (по 10-15 секунд холодный и горячий напор), чтобы легче проснуться, а вечером – расслабляющую ванну, чтобы лучше заснуть.

Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

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