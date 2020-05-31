Календарь магнитных бурь на июнь 2020 – даты и как защититься

Магнитные бури в июне 2020 года - точные даты и что делать / 1zoom.ru

Магнитные бури в июне 2020, по предварительному прогнозу, будут немногочисленными – однако время для удара геомагнитная стихия выбрала весьма неудачное.

Нас ожидает двухдневная магнитная буря в июне 2020, когда даже здоровые люди начнут жаловаться на резкие смены настроения, боли в суставах и приступы апатии. Сильнее всего пострадают люди с хроническими желудочно-кишечными заболеваниями, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

И, конечно, не стоит забывать про традиционные симптомы при магнитных бурях – скачки артериального давления, учащение сердцебиения и, как следствие, головные боли.

Самое неприятное в самой сильной магнитной буре июня 2020 – ее дата: она подпортит празднование Троицы в 2020 году.

Сама Троица 2020 отмечается 7 июня. В честь этого праздника украинцев ждет дополнительный выходной 8-го числа. И именно на эту дату и придется основная сила метеоудара.

Читайте такжеКалендарь стрижек и удачи: благоприятные дни для стрижки в июне 2020Магнитная буря 8 июня 2020 будет средней силы. Но специалисты настоятельно советуют даже людям с крепким здоровьем накануне не злоупотреблять алкоголем, жирной высококалорийной пищей и долгими гулянками во время празднования Троицы – чтобы на следующий день буря не ударила по ослабленному организму.

Магнитная буря 9 июня 2020 по своей интенсивности будет сильнее, чем в предыдущий день. Соответственно, усилятся и головные боли. Люди начнут жаловаться на сильную усталость. Вероятны проблемы со сном.

Готовиться к магнитному удару нужно заранее. То есть еще с Троицы стоит начать пить побольше простой воды и поменьше кофе и алкоголя. Постараться побольше гулять на свежем воздухе или, как минимум, хорошо проветривать свой дом, особенно – спальню. На прогулке врачи рекомендуют избегать открытых солнечных лучей.

Спать накануне метеоудара стоит отправиться пораньше. Перед этим приняв контрастный душ – по 15 секунд на холодный и горячий напор воды.

Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыОт физических нагрузок стоит максимально отказаться. Хорошей альтернативой силовым упражнениям и кардионагрузкам в это время может стать йога и плавание (тем более что к этому времени уже обещают снять карантин со спортзалов).