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Магнитные бури в ноябре 2020 пересекли красную черту: как пережить удар по сосудам

12 ноября 2020, 06:32

Календарь магнитных бурь на ноябрь 2020 обещает сильную магнитную бурю в середине месяца.

Закрутит голову - магнитная буря в ноябре 2020 пересекла красную черту
Закрутит голову: магнитная буря в ноябре 2020 пересекла красную черту / bashinform.ru

После неспокойного начала месяца календарь магнитных бурь на ноябрь 2020 дал нам несколько дней передышки – и теперь снова обещает неспокойные времена.

Сначала легкая магнитная буря 12-13 ноября 2020 испытает сосуды на прочность – а затем нас ждет уже достаточно сильная магнитная буря с 17 ноября 2020. Ее пик придется на 20-е число (это будет следующая пятница) – потом небольшой спад – и новый мощный геомагнитный всплеск 22 ноября. NASA выставило планетарный индекс в эти дни на отметке 15, ФИАН отметило их красным цветом – как бури уровня G1.

Стоит отметить, что магнитные бури ноября 2020 больше всего опасны своей продолжительностью. Возмущения геомагнитного поля воздействуют не только на сосуды, но также и на психику человека. Поэтому чем дольше длится такое воздействие, тем больше магнитная буря выматывает человека, тем раздражительнее он становится. И это касается как метеозависимых, так и здоровых людей.

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Магнитные бури: прогноз ФИАН
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Магнитные бури: прогноз NASA

Воздействие магнитных бурь – как пережить

⇒ В дни магнитных бурь стоит меньше времени проводить на солнце. Хотя сами прогулки отменять не стоит – просто гулять лучше утром или вечером.

⇒ Тяжелые физические нагрузки запрещены – но легкая зарядка или хатха-йога, например, пойдут организму только на пользу: улучшат кровообращение, снизят восприимчивость к стрессам и погодной зависимости.

⇒ Утром стоит принимать контрастный душ (тоже улучшает кровообращение, а еще тренирует сердечно-сосудистую систему и повышает тонус остальных организма) – а вечером можно полежать в теплой ванне с эфирными маслами или ароматической солью, чтоб лучше спалось. Хорошо высыпаться в эти дни – одно из главных правил.

⇒ Стоит есть больше белковой и растительной пищи – и поменьше жиров. Пить больше воды и травяных чаев/настоев.

⇒ В идеале нужно отказаться от алкоголя и курения на этот период.

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