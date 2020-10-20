Магний: признаки нехватки в организме и последствия

Магний необходим для более чем 300 химических реакций в организме/Pixabay

Каждый орган в организме нуждается в магнии, что делает его важным минералом. Но если вы не потребляете достаточно, у вас может развиться дефицит магния, который может вызвать незначительные симптомы, такие как слабость и усталость, а также такие опасные, как судороги и мышечные спазмы.

Вот что вам нужно знать о признаках и симптомах дефицита магния и о том, как добавить его в свой рацион.

Что делает магний?

Магний необходим для более чем 300 химических реакций в организме. По словам Николь ДеМази, зарегистрированного диетолога с ее собственной виртуальной частной практикой, это важно для поддержания:

Производства энергии

Функции мышц и нервов

Артериального давления

Уровня сахара в крови

Гормональной регуляции

Производства белков, костей и ДНК

По словам Келли Джонс, диетолога, правильное потребление магния также снижает риск развития диабета.

Признаки и симптомы дефицита магния

Симптомы дефицита магния зависят от того, насколько вы дефицитны. По словам Bansari Acharya, RDN, зарегистрированного диетолога, начальные симптомы дефицита магния могут включать:

Слабость

Усталость

Рвота

Тошнота

Потеря аппетита

Если дефицит магния у человека сохраняется в течение длительного периода времени или ухудшается, серьезность симптомов увеличивается. По словам Ачарьи, долгосрочные риски дефицита магния включают:

Изменение личности

Судороги

Онемение

Покалывание

Ненормальные сердечные ритмы

Мышечные спазмы

Гипокалиемия, то есть низкий уровень калия в крови

Гипокальциемия, то есть низкий уровень кальция в крови

Причины дефицита магния

Дефицит магния возникает, когда количество магния в крови падает ниже среднего диапазона 1,7–2,2 мг / дл. Это может произойти, если вы потребляете меньше рекомендуемой нормы магния.

Хотя неправильная диета может быть причиной дефицита магния, некоторые заболевания также делают человека более восприимчивым. "В большинстве случаев истинный дефицит магния возникает из-за недостаточного всасывания и избыточной потери с мочой и калом", - говорит Джонс.

Джонс говорит, что это наиболее вероятно, если у вас есть:

болезнь Крона

Синдром тяжелого раздраженного кишечника (СРК)

Глютеновая болезнь

Алкоголизм

Диабет

Диагностика

Как только вы заметите первые симптомы, такие как усталость или дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, рекомендуется немедленно обратиться к врачу.

По словам Ачарьи, в зависимости от того, какие другие заболевания у вас есть, и от серьезности дефицита, ваш врач может порекомендовать добавки, а также изменения в питании. Максимально допустимая доза магния для взрослых составляет 350 мг в день.

Наиболее распространенные дополнительные формы магния, такие как цитрат и оксид магния, могут вызывать спазмы и диарею. Если вы решили принимать добавки, выберите глицинат магния, так как он с меньшей вероятностью вызовет проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Увеличение ежедневного потребления продуктов, богатых магнием, - еще один отличный способ вернуть ваш уровень в норму.

В каких продуктах содержится магний:

Орехи

Тофу

Бананы

Цельное зерно

Бобовые

Молоко

Йогурт

Темный шоколад

Авокадо

На ранних стадиях дефицита магния вы можете поправиться, увеличив потребление пищи. Но если в результате дефицита у вас развились более серьезные заболевания, продолжительность и интенсивность лечения увеличатся.

Дефицит магния возникает, когда человек не потребляет достаточное количество магния в своем рационе или имеет заболевание, ограничивающее его способность усваивать его. Симптомы дефицита магния включают слабость, тошноту и даже судороги. Благодаря изменениям в диете и добавках уровень магния может нормализоваться.