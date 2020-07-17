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Малина: названы преимущества для здоровья

Малина является отличным источником клетчатки, витамина C.

17 июля 2020, 11:07
еда_пища_малина_черника_ягоды
Малина является отличным источником клетчатки, витамина C/ 1zoom.ru

Малина - это уникальное растение, которое обладает не только удивительным ароматом и вкусом, а еще и является по-истине сокровищницей полезных веществ для огранизма.

Существует много видов малины, включая черную, пурпурную и золотую, но красная малина, или Rubus idaeus, является наиболее распространенной и в Украине ее выращивают практически везде.

Эти сладкие ягоды имеют короткий срок годности и собираются только в течение летних и осенних месяцев. По этим причинам малину лучше всего есть сразу после покупки.

Главред разбирался в питательной ценности и пользе для здоровья малины.

Малина и польза для здоровья

Согласно NutrionData, в одной чашке или 123 граммах малины содержится:

Калории: 64

Углеводы: 14,7 г

Клетчатка: 8 грамм

Белок: 1,5 грамма

Жир: 0,8 г

Витамин С: 54% от эталонной суточной нормы (RDI)

Марганец: 41% от RDI

Витамин К: 12% от RDI

Витамин Е: 5% от RDI

Витамины группы В: 4–6% от RDI

Железо: 5% от RDI

Магний: 7% от RDI

Фосфор: 4% от RDI

Калий: 5% от RDI

Малина является отличным источником клетчатки, витамина C, а также содержит небольшое количество витамина А, тиамина, рибофлавина, витамина В6, кальция и цинка.

Мощные антиоксиданты могут снизить риск заболевания

Антиоксиданты - это растительные соединения, которые помогают клеткам бороться и восстанавливаться после окислительного стресса. Известно, что окислительный стресс связан с повышенным риском развития рака, диабета, сердечных заболеваний и других заболеваний.

Малина богата несколькими мощными антиоксидантными соединениями, включая витамин С, кверцетин и эллаговой кислотой, сообщатся в исследовании, опубликованном на Pubmed.com.

Малина и ее экстракты оказывают противовоспалительное и антиоксидантное действие, которое может снизить риск возникновения хронических заболеваний, таких как болезни сердца, диабет, ожирение и рак.

Эллаговая кислота, один из антиоксидантов малины, может не только предотвращать окислительное повреждение, но и восстанавливать поврежденную ДНК.

Малина vs высокое давление

Высокое содержание клетчатки и танина может способствовать контролю уровня сахара в крови. В одной чашке (123 грамма) малины содержится 14,7 грамма углеводов и 8 граммов клетчатки, что означает, что в них содержится только 6,7 грамма чистого перевариваемого углевода на порцию. Малина также вряд ли повысит уровень сахара в крови.

Гликемический индекс (GI) - это показатель того, насколько быстро данный продукт повышает уровень сахара в крови. Хотя GI для малины не был определен, большинство ягод попадают в категорию с низким гликемическим индексом.

Кроме того, исследования показывают, что малина может снизить уровень сахара в крови и улучшить резистентность к инсулину.

В исследованиях на животных мыши, получавшие лиофилизированную красную малину вместе с диетой с высоким содержанием жиров, имели более низкие уровни сахара в крови и меньшую резистентность к инсулину, чем контрольная группа.

Кроме того, как сказано в исследовании, малина богата танинами, которые блокируют альфа-амилазу, пищеварительный фермент, необходимый для расщепления крахмала.

Блокируя альфа-амилазу, малина может уменьшить количество углеводов, поглощаемых после еды, что уменьшает воздействие на уровень сахара в крови.

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Малина должна храниться в холодильнике в упаковке, которая защищает их от повреждений/Pixabay

Малина против рака

Высокий уровень антиоксидантов в малине может защитить от рака, сказано в исследовании, опубликованном на PubMed.

Экстракты ягод - включая экстракты красной малины - блокируют рост и уничтожают раковые клетки толстой кишки, простаты, молочной железы и полости рта.

В другом исследовании было показано, что экстракт красной малины убивает до 90% клеток рака желудка, толстой кишки и молочной железы.

Другое исследование в пробирке продемонстрировало, что sanguiin H-6 - антиоксидант, обнаруженный в красной малине, - приводил к гибели клеток более чем в 40% раковых клеток яичников.

Как употреблять малину

Свежая малина имеет короткий срок годности, поэтому лучше покупать местные ягоды, когда это возможно, и есть их в течение одного-двух дней.

Выбирая малину, обязательно избегайте ягоды, которые выглядят раздавленными или заплесневелыми.

Малина должна храниться в холодильнике в упаковке, которая защищает их от повреждений.

Имейте в виду, что вы можете есть малину круглый год, покупая ее в замороженном виде. Эти ягоды замораживаются сразу после сбора урожая.

Малина также является популярным ингредиентом в варенье. Узнайте, как правильно сварить его тут.

Вот несколько способов включить малину в свой рацион:

  • Ешьте свежую малину в качестве закуски. Добавляйте ее в йогурт и мюсли.
  • Добавьте малину в кашу или овсянку.
  • Украсьте малиной цельнозерновые блины или вафли.
  • Добавляйте замороженную малину в коктейль.
  • Сделайте свежий ягодный салат с малиной, черникой, клубникой и ежевикой.
  • Добавить малину в салат с курицей и козьим сыром.
  • Смешайте малину с водой и используйте в качестве соуса для мяса или рыбы.
  • Сделать запеченную малиновую крошку из овсяных хлопьев, орехов и корицы.
  • Наполните малину чипсами из темного шоколада для сладкого угощения.
  • Спеките тертый пирог, используя начинку из малины
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