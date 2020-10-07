Масло чайного дерева: названы волшебные свойства от дезинфекции до дезодоранта

Масло чайного дерева - это эфирное масло, которое можно использовать для нескольких целей/Pixabay

Масло чайного дерева - это эфирное масло, которое можно использовать для нескольких целей, в том числе для поддержания здоровья кожи, волос и ногтей. В дополнение к научно обоснованным преимуществам масло чайного дерева недорогое и безопасное при использовании по назначению.

В этой статье Главред расскажет о нескольких случаях повседневного использования масла чайного дерева.

Что такое масло чайного дерева и как оно действует?

Масло чайного дерева получают из листьев Melaleuca alternifolia, небольшого дерева, произрастающего в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе, Австралия.

Хотя Melaleuca alternifolia известна как чайное дерево, ее не следует путать с растением, которое дает листья, используемые для приготовления черного, зеленого чая и чая улун.

Масло чайного дерева веками использовалось аборигенами в традиционной медицине. Эти коренные австралийцы измельчают листья чайного дерева, чтобы извлечь масло, которое затем вдыхают для лечения кашля и простуды или наносят непосредственно на кожу для заживления.

Сегодня масло чайного дерева широко доступно в виде 100% неразбавленного или "чистого" масла. Также доступны разбавленные формы с концентрацией от 5 до 50% в продуктах, разработанных для кожи.

Масло чайного дерева содержит ряд соединений, включая терпинен-4-ол, которые, как было доказано, убивают определенные бактерии, вирусы и грибки.

Терпинен-4-ол также, по-видимому, увеличивает активность лейкоцитов, которые помогают бороться с микробами и другими чужеродными захватчиками.

Эти свойства борьбы с микробами делают масло чайного дерева ценным натуральным средством для лечения бактериальных и грибковых заболеваний кожи, предотвращения инфекций и ускорения заживления.

Читайте дальше, чтобы узнать о разнообразных применениях и преимуществах этого универсального масла.

1. Дезинфицирующее средство для рук

Масло чайного дерева - идеальное натуральное дезинфицирующее средство для рук.

Исследования показали, что он убивает несколько распространенных бактерий и вирусов, вызывающих заболевания, включая кишечную палочку, S. pneumoniae и H. influenzae.

Более того, исследование, в котором тестировалось несколько типов мытья рук, показало, что добавление масла чайного дерева к очищающим средствам повысило их эффективность против кишечной палочки.

Кроме того, исследование в пробирке показало, что масло чайного дерева обладает большей способностью отпугивать комаров, чем ДЭТА, наиболее распространенный активный ингредиент в коммерческих репеллентах от насекомых.

Натуральный дезодорант

Антибактериальное действие масла чайного дерева может помочь контролировать запах подмышек, связанный с потоотделением.

Сам по себе пот не пахнет. Однако, когда секреты потовых желез сочетаются с бактериями на коже, появляется запах от умеренного до сильного.

В области подмышек сосредоточено большое количество этих желез, и они в основном ответственны за то, что обычно называют "запахом тела". Свойства масла чайного дерева по борьбе с бактериями делают его идеальной натуральной альтернативой коммерческим дезодорантам и антиперспирантам.

Вот безопасный и эффективный натуральный дезодорант, который можно приготовить из масла чайного дерева и некоторых других ингредиентов.

4. Антисептик для мелких порезов и царапин

Травмы, приводящие к повреждению кожи, облегчают попадание микробов в кровоток, что может привести к инфекции.

Масло чайного дерева можно использовать для лечения и дезинфекции мелких порезов и ссадин, убивая бактерии, которые могут вызвать инфекцию в открытых ранах.

Чтобы продезинфицировать порез или царапину, выполните следующие действия:

Тщательно очистите срез водой с мылом.

Смешайте одну каплю масла чайного дерева с одной чайной ложкой кокосового масла.

Нанесите небольшое количество смеси на рану и накройте повязкой.

Повторяйте этот процесс один или два раза в день, пока не образуется струп.

5. Ускорьте заживление ран

Помимо предотвращения инфицирования порезов и ссадин, масло чайного дерева также может способствовать заживлению ран.

Исследования показали, что масло чайного дерева помогает уменьшить воспаление и запускает активность белых кровяных телец, которые играют важную роль в процессе заживления.

Несколько капель масла чайного дерева можно добавлять в повязку каждый раз, когда накладывается новая повязка.

6. Борьба с прыщами

Масло чайного дерева может быть мощным оружием против прыщей. Несколько исследований показали, что оно помогает уменьшить количество и общую тяжесть прыщей.

В одном исследовании было показано, что нанесение 5% геля чайного дерева на участки поражения акне более чем в три раза эффективнее в снижении количества поражений, чем плацебо.

Гели от прыщей на основе масла чайного дерева можно купить в продуктовых магазинах или в интернет-магазинах.

Кроме того, вы можете сделать собственное средство от прыщей, смешав одну часть масла чайного дерева с девятью частями воды и нанося смесь на пораженные участки с помощью ватного тампона один или два раза в день, если необходимо.

Избавиться от грибка ногтей

Грибковые инфекции ногтей - довольно распространенное явление. Хотя они не опасны, они могут быть неприглядными. Есть лекарства, которые могут лечить грибок ногтей, хотя некоторые люди могут предпочесть более естественный подход.

Было показано, что масло чайного дерева помогает избавиться от грибка ногтей при использовании отдельно или в сочетании с другими натуральными средствами.

Вы можете использовать только несколько капель масла чайного дерева или смешать его с таким же количеством кокосового масла и нанести на пораженный участок. Обязательно мойте руки сразу после нанесения, чтобы избежать распространения грибка на другие участки.

Жидкость для полоскания рта без химикатов

Исследования показывают, что масло чайного дерева может бороться с микробами, вызывающими кариес и неприятный запах изо рта.

Одно исследование показало, что масло чайного дерева более эффективно против бактерий, вызывающих зубной налет, чем хлоргексидин, распространенное дезинфицирующее средство и ополаскиватель для полости рта.

Чтобы приготовить жидкость для полоскания рта, не содержащую химикатов, просто добавьте каплю масла чайного дерева в чашку теплой воды, тщательно перемешайте и полощите рот в течение 30 секунд или около того.

Масло чайного дерева может помочь облегчить воспаление кожи

Распространенной формой раздражения кожи является контактный дерматит, который возникает при контакте кожи с аллергеном, например никелем. Воздействие аллергена вызывает покраснение, зуд и иногда болезненность кожи.

Исследования на животных и людях показывают, что применение масла чайного дерева может помочь уменьшить тяжесть этих симптомов.

В исследовании, сравнивающем эффекты различных методов лечения контактного дерматита, было обнаружено, что масло чайного дерева уменьшает симптомы на 40%, что было значительно больше, чем стандартные лекарства, наносимые на кожу.