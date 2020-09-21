Масло черного тмина: впечатляющие преимущества для здоровья и красоты

Масло черного тмина обладает антиоксидантными свойствами/Pixabay

Nigella sativa - это небольшой цветущий кустарник с фиолетовыми или белыми цветами, который растет в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Западной Азии.

Куст дает плоды с крошечными черными семенами. Эти черные семена использовались в лечебных целях на протяжении тысяч лет.

Археологи даже нашли черные семена в гробнице Тутанхамона, подчеркнув их важность в истории для исцеления и защиты. Их также используют в кулинарии для придания аромата хлебу, карри и солениям. При употреблении в пищу семена имеют горький вкус, который часто сравнивают с тмином или орегано.

Некоторые дополнительные названия масла черного тмина включают:

черный тмин

семена черного лука

калонджи

Было показано, что масло черного тмина обладает антиоксидантными свойствами. Они могут помочь снять воспаление внутри тела и на коже.

Польза для здоровья масла черного тмина

Масло черного тмина показало себя многообещающим при лечении некоторых из наиболее распространенных заболеваний, включая высокое кровяное давление и астму. Оно также демонстрирует сильную противогрибковую активность против Candida albicans - дрожжей, которые могут разрастаться в организме и приводить к кандидозу. Примеры других полезных для здоровья свойств масла черного тмина включают:

Снижение высокого кровяного давления : было показано, что прием экстракта семян черного тмина в течение двух месяцев снижает высокое кровяное давление у людей, у которых кровяное давление слегка повышено.

: было показано, что прием экстракта семян черного тмина в течение двух месяцев снижает высокое кровяное давление у людей, у которых кровяное давление слегка повышено. Снижение высокого уровня холестерина : было показано, что прием масла черного тмина снижает высокий уровень холестерина. Он богат здоровыми жирными кислотами, которые помогают поддерживать более здоровый уровень холестерина. Примеры этих жирных кислот включают линолевую кислоту и олеиновую кислоту. Уровни масел могут варьироваться в зависимости от места выращивания черных семян. Люди также могут увидеть результаты при употреблении измельченных семян.

: было показано, что прием масла черного тмина снижает высокий уровень холестерина. Он богат здоровыми жирными кислотами, которые помогают поддерживать более здоровый уровень холестерина. Примеры этих жирных кислот включают линолевую кислоту и олеиновую кислоту. Уровни масел могут варьироваться в зависимости от места выращивания черных семян. Люди также могут увидеть результаты при употреблении измельченных семян. Улучшение симптомов ревматоидного артрита : прием перорального масла черного тмина может помочь уменьшить симптомы воспалительного ревматоидного артрита.

: прием перорального масла черного тмина может помочь уменьшить симптомы воспалительного ревматоидного артрита. Уменьшение симптомов астмы : противовоспалительное действие масла черного тмина может распространяться на улучшение симптомов астмы. Его эффект уменьшения воспаления в дыхательных путях также может помочь при симптомах бронхита.

: противовоспалительное действие масла черного тмина может распространяться на улучшение симптомов астмы. Его эффект уменьшения воспаления в дыхательных путях также может помочь при симптомах бронхита. Уменьшение расстройства желудка : употребление в пищу черных семян или прием масла черного тмина помогает облегчить боль в желудке и спазмы. Масло может помочь уменьшить газы, вздутие живота и частоту возникновения язв.

: употребление в пищу черных семян или прием масла черного тмина помогает облегчить боль в желудке и спазмы. Масло может помочь уменьшить газы, вздутие живота и частоту возникновения язв. Считается, что масло черного тмина обладает противораковыми свойствами . При местном применении он может помочь в борьбе с раком кожи.

Части масла черного тмина, известного как тимохинон, и другие зелья из семян были способны уменьшить рост опухолей у лабораторных крыс. Масло также может помочь уменьшить повреждающее действие излучения на ткани, которое используется для уничтожения раковых клеток. Но эти результаты не изучались на людях. Масло черного тмина не следует использовать вместо традиционных методов лечения рака.

Польза для красоты масла черного тмина

Масло черного тмина имеет несколько преимуществ при проблемных кожных заболеваниях. Масло можно найти во многих магазинах здоровой пищи и аптеках. Примеры применения для красоты и кожи:

Акне: Согласно Журналу дерматологии и дерматологической хирургии, применение лосьона, приготовленного с 10-процентным маслом черного тмина, значительно снизило частоту появления прыщей через два месяца. Те, кто участвовал в исследовании, сообщили о 67-процентном удовлетворении.

Увлажнение волос: масло черного тмина можно наносить на человеческие волосы, чтобы смягчить их и придать блеск.

Псориаз: было показано, что применение масла черного тмина снижает частоту появления бляшек псориаза.

Смягчение кожи: масло черного тмина добавлено в масла и увлажняющие кремы для улучшения влажности и увлажнения кожи.

Заживление ран: было показано, что применение масла черного тмина уменьшает воспаление и уменьшает присутствие бактерий, способствующих заживлению ран. Хотя это не кажется полезным для выращивания новых коллагеновых волокон, оно стимулирует другие факторы роста, помогая организму создать новую, здоровую кожу.

Помните, масло черного тмина не должно заменять рецептурные лекарства, которые вам может прописать врач. Но у него есть некоторые косметические преимущества, которые могут работать в дополнение к этим процедурам для улучшения вашей кожи.

Использование масла черного тмина

Если вы хотите расширить свой вкус, можно добавлять в блюда черные семена. Рекомендации по добавлению черных семян в продукты:

поджаренный и посыпанный лепешками, такими как наан

поджаренные и посыпанные бублики или печенье

добавляется в супы, карри и жаркое

измельчение их и смешивание с другими приправами, такими как горчица, фенхель и семена тмина

Вы также можете купить масло черного тмина в большинстве магазинов здоровья и аптек. Масло часто расфасовывают в капсулы для ежедневного употребления. Оно также продается в виде масла, которое можно наносить на кожу и волосы или принимать ложкой.