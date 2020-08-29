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Мед и его главные преимущества для здоровья: топ-5

29 августа 2020, 09:15

Мед - это полностью натуральный, легко доступный вариант для большинства домашних хозяйств.

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Мед - это полностью натуральный, легко доступный вариант для большинства домашних хозяйств/ 1zoom.ru

Недавно мед попал в заголовки газет с новостями о том, что он превосходит обычные средства в улучшении симптомов инфекции верхних дыхательных путей. Но это не первый раз, когда мед вызывает серьезный ажиотаж. Несколько исследований показали, что мед, который часто называют жидким золотом, очень полезен для здоровья.

Это интересно, поскольку мед - это полностью натуральный, легко доступный вариант для большинства домашних хозяйств. Предлагаем вам ознакомиться с исследованиями, посвященными защитным свойствам меда, о том, как покупать лучшие сорта меда и о способах добавления этого подсластителя в блюда, закуски и напитки.

Мед может помочь в лечении инфекций верхних дыхательных путей

В новой статье в журнале BMJ Evidence-Based Medicine исследователи Оксфордского университета рассмотрели 14 ранее опубликованных исследований, посвященных эффективности меда для облегчения симптомов инфекций. Они обнаружили, что по сравнению с обычными методами лечения (например, безрецептурными лекарствами и антибиотиками) мед улучшил как частоту, так и тяжесть кашля, а также может служить недорогой альтернативой антибиотикам.

Авторы исследования приходят к выводу, что необходимы дальнейшие контролируемые испытания. Центры по контролю и профилактике заболеваний назвали устойчивость к антибиотикам одной из самых серьезных проблем общественного здравоохранения в мире, а другое исследование 2017 года показало, что мед может иметь решающее значение. Ученые из Иллинойского университета в Чикаго обнаружили, что антимикробное соединение, производимое пчелами, может стать основой для новых антибиотиков.

Мед помогает бороться с метаболическим синдромом

В статье 2018 года, опубликованной в журнале Nutrients, были рассмотрены защитные эффекты меда при метаболическом синдроме (MetS), кластере конкретных факторов риска, обнаруженных у трети взрослых в США. Чтобы получить диагноз МетС, у вас должно быть как минимум три из пяти состояний: обьемная талия (более 90 для женщин и более 100 см для мужчин); повышенное артериальное давление; высокий уровень вредных триглицеридов в крови; низкий "хороший" холестерин ЛПВП; и высокий уровень сахара в крови.

В статье исследователи излагают причины, по которым мед может помочь улучшить эти условия. Во-первых, мед имеет низкий гликемический индекс, поэтому он не вызывает скачка уровня сахара в крови и уровня инсулина, а также помогает повысить чувствительность к инсулину. Также было показано, что мед предотвращает чрезмерное увеличение веса и улучшает липидный обмен за счет снижения уровня триглицеридов, а также общего холестерина и "плохого" холестерина ЛПНП, одновременно повышая "хорошие" ЛПВП.

Антиоксидантные свойства меда также помогают снизить окислительный стресс, один из центральных механизмов метаболического синдрома. По этим причинам исследователи приходят к выводу, что мед может быть интегрирован в управление метаболическим синдромом как в профилактических, так и в терапевтических целях.

Мед может помочь предотвратить затвердевание артерий

В другой недавней статье о преимуществах меда исследуется его способность бороться с закаливанием артерий, ведущей причиной смерти во всем мире. Опубликованная в 2019 году также в журнале Nutrients, авторы отмечают, что мед содержит более 180 веществ, включая натуральные сахара, а также множество витаминов, минералов и фитохимических веществ. Исследователи приходят к выводу, что антиоксидантные и противовоспалительные соединения в меде, помимо его способности противодействовать окислительному стрессу, являются ключевыми факторами, ответственными за его защитные свойства.

Более ранние исследования показывают, что употребление меда с высоким содержанием антиоксидантов действительно повышает уровень антиоксидантов в крови, и что замена обработанного сахара медом может помочь повысить антиоксидантную защиту у здоровых взрослых.

Мед может поддерживать здоровье кишечника

В недавнем обзоре использования меда, опубликованном в журнале Integrative Medicine Insights, говорится, что мед обладает пребиотическими свойствами. Пребиотики помогают ферментировать полезные бактерии в кишечнике, включая бифидобактерии и лактобациллы. Этот сдвиг был связан с усилением иммунной функции и улучшением психического благополучия. Исследователи также отмечают противовирусную активность меда.

Мед содержит питательные вещества

Помимо натурального сахара и антиоксидантов, мед содержит некоторые питательные вещества. Например, хотя количества на порцию и небольшие, в меде был обнаружен 31 минерал, включая все основные минералы, такие как фосфор, кальций, калий и магний. Мед также содержит около 600 летучих соединений, которые, как считается, способствуют его потенциальным биомедицинским эффектам.

Короче говоря, мед не обеспечит большой процент питательных веществ в вашем рационе, но это определенно не пустые калории; и исследователи все еще изучают функциональные преимущества его сложного состава.

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