Мед Манука: почему все сходят с ума и в чем его польза

Мед манука - это мед, произрастающий в Новой Зеландии/Pixabay

Мед манука - это мед, произрастающий в Новой Зеландии. Его производят пчелы, опыляющие цветок Leptospermum scoparium, широко известный как куст манука.

Антибактериальные свойства меда манука - вот что отличает его от традиционного меда. Метилглиоксаль является его активным ингредиентом и, вероятно, ответственен за эти антибактериальные эффекты.

Кроме того, мед манука обладает противовирусными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Фактически, он традиционно используется для заживления ран, снятия боли в горле, предотвращения кариеса и улучшения пищеварения.

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Вот 7 научно обоснованных преимуществ меда манука для здоровья.

1. Помощь при заживлении ран

С древних времен мед использовался для лечения ран, ожогов, язв и фурункулов. В 2007 году мед манука был одобрен FDA США в качестве альтернативы для лечения ран.

Мед обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами, сохраняя при этом влажную среду в ране и защитный барьер, который предотвращает микробные инфекции в ране.

Многочисленные исследования показали, что мед манука может улучшить заживление ран, усилить регенерацию тканей и даже уменьшить боль у пациентов, страдающих ожогами.

Например, в одном двухнедельном исследовании изучались эффекты от наложения повязки с медом манука на 40 человек с незаживающими ранами.

Результаты показали, что 88% ран уменьшились в размере. Кроме того, он помог создать кислую среду в ране, которая способствует заживлению ран.

Более того, мед манука может помочь излечить диабетические язвы.

Исследование, проведенное в Саудовской Аравии, показало, что раневые повязки с медом манука при использовании в сочетании с традиционным лечением ран излечивают диабетические язвы более эффективно, чем одно обычное лечение.

Кроме того, греческое исследование показало, что раневые перевязочные материалы с медом манука сокращают время заживления и дезинфицируют раны у пациентов с диабетическими язвами стопы.

Другое исследование показало эффективность меда манука при заживлении ран век после операции. Они обнаружили, что все раны век зажили хорошо, независимо от того, обрабатывались ли разрезы медом манука или вазелином.

Наконец, мед манука эффективен при лечении раневых инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам штаммами, такими как Staphylococcus aureus (MRSA). Следовательно, регулярное местное нанесение меда манука на раны и инфекции может помочь предотвратить MRSA.

2. Содействует здоровью полости рта

По данным CDC, почти 50% американцев страдают пародонтозом в той или иной форме.

Чтобы избежать кариеса и сохранить здоровье десен, важно минимизировать количество вредных бактерий в полости рта, которые могут вызвать образование зубного налета.

Также важно не уничтожить полностью полезные бактерии полости рта, которые отвечают за здоровье вашего рта.

Исследования показали, что мед манука атакует вредные бактерии полости рта, вызывающие образование зубного налета, воспаление десен и разрушение зубов.

Идея употребления меда для хорошего здоровья полости рта может показаться нелогичной, поскольку вам, вероятно, говорили, что употребление слишком большого количества сладостей может привести к кариесу.

Однако, в отличие от конфет и рафинированного сахара, сильные антибактериальные свойства меда манука делают маловероятным его развитие кариеса или кариеса.

3. Успокаивает боль в горле

Если вы страдаете от боли в горле, мед манука может вам помочь.

Его противовирусные и антибактериальные свойства могут уменьшить воспаление и атаковать бактерии, вызывающие боль.

Мед манука не только атакует вредоносные бактерии, но и успокаивает внутреннюю слизистую оболочку горла.

Недавнее исследование пациентов, проходящих курс химиотерапии по поводу рака головы и шеи, выявило влияние меда манука на Streptococcus mutans, тип бактерий, вызывающих боль в горле.

Интересно, что исследователи обнаружили значительное снижение количества Streptococcus mutans после употребления меда манука.

Кроме того, мед манука уменьшает количество вредных бактерий в полости рта, вызывающих мукозит, распространенный побочный эффект радиации и химиотерапии.

4. Помогает предотвратить язву желудка

Язвы желудка - одно из самых распространенных заболеваний, поражающих людей. Это язвы, которые образуются на слизистой оболочке желудка, вызывая боль в животе, тошноту и вздутие живота.

Хеликобактер пилори - это распространенный тип бактерий, вызывающий большинство язв желудка. Исследования показывают, что мед манука может помочь в лечении язвы желудка, вызванной H. pylori.

Язвы желудка также могут быть вызваны чрезмерным употреблением алкоголя.

Тем не менее, исследование на крысах показало, что мед манука помогает предотвратить язвы желудка, вызванные алкоголем.

5. Улучшение пищеварительных симптомов

Синдром раздраженного кишечника (СРК) - распространенное расстройство пищеварения. Его сопутствующие симптомы включают запор, диарею, боль в животе и нерегулярную дефекацию.

Интересно, что исследователи обнаружили, что регулярное употребление меда манука может помочь уменьшить эти симптомы.

Доказано, что мед манука улучшает антиоксидантный статус и уменьшает воспаление у крыс как с СРК, так и с язвенным колитом, типом воспалительного заболевания кишечника.

Также было показано, что он атакует штаммы Clostridium difficile. Clostridium difficile, часто называемая C. diff, представляет собой тип бактериальной инфекции, вызывающей тяжелую диарею и воспаление кишечника.

C. diff обычно лечат антибиотиками. Однако недавнее исследование показало эффективность меда манука на штаммах C. diff.

Мед манука убил клетки C. diff, что сделало его, возможно, эффективным средством лечения.

Важно отметить, что вышеупомянутые исследования показали влияние меда манука на бактериальные инфекции в исследованиях на крысах и в пробирках.

Для окончательного вывода о его влиянии на бактериальные инфекции кишечника необходимы дальнейшие исследования.

6. Может лечить симптомы кистозного фиброза

Муковисцидоз - это наследственное заболевание, которое поражает легкие, а также может влиять на пищеварительную систему и другие органы. Он влияет на клетки, производящие слизь, в результате чего слизь становится необычно густой и липкой. Эта густая слизь закупоривает дыхательные пути и протоки, затрудняя дыхание.

К сожалению, инфекции верхних дыхательных путей довольно часто встречаются у людей с муковисцидозом.

Мед манука борется с бактериями, вызывающими инфекции верхних дыхательных путей.

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Pseudomonas aeruginosa и Burkholderia spp. это две распространенные бактерии, которые могут вызывать серьезные инфекции верхних дыхательных путей, особенно у уязвимых групп населения. В одном исследовании наблюдалась эффективность меда манука против этих бактерий у людей с муковисцидозом.

Результаты показали, что он подавляет их рост и работает в сочетании с лечением антибиотиками. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что мед манука может играть важную роль в лечении инфекций верхних дыхательных путей, особенно при муковисцидозе.

7. Лечить прыщи

Акне обычно вызывается гормональными изменениями, но также может быть реакцией на неправильное питание, стресс или рост бактерий в закупоренных порах.

Антимикробная активность меда манука при использовании в сочетании с продуктом с низким pH часто продается для борьбы с прыщами.

Мед манука может помочь защитить вашу кожу от бактерий, которые могут ускорить процесс заживления прыщей.

Кроме того, с учетом его противовоспалительных свойств, мед манука уменьшает воспаление, связанное с прыщами.

Тем не менее, есть очень ограниченные исследования способности меда манука лечить прыщи.

Безопасен ли мед Манука?

Для большинства людей мед манука безопасен для употребления.

Однако некоторые люди должны проконсультироваться с врачом перед его использованием, в том числе: