Врач объяснил, как пройти бесплатное медобследование в больнице

Украинцы могут пройти медобследование бесплатно по направлению семейного врача / УНИАН

Украинцы начиная со второго этапа медицинской реформы имеют право пройти бесплатную широкопрофильную диагностику по специальному направлению семейного врача.

Об этом рассказал бывший министр здравоохранения Олег Мусий в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, второй этап медицинской реформы предполагает введение специальной бесплатной диагностики, которую украинцы могут пройти по направлению семейного врача. Со специалистом должна быть подписана соответствующая декларация.

"Какая именно диагностика, обязан знать семейный врач, с которым у вас подписана декларация. Только по его направлению можно пройти от ультразвукового обследования до МРТ, например, которое является дорогостоящим и многие хотят его пройти", - сказал Мусий.Читайте такжеВ Минздраве рассказали, что будет с медреформой в Украине

Также он подчеркнул, что такая опция является бесплатной только по направлению семейного доктора. Если пациент сам инициирует обследование, то должен будет заплатить за это деньги.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в этом году государство приняло решение расширить финансирование медицинской сферы.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал медицинским работникам второго звена повышение заработной платы уже с 1 сентября 2020 года.