УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Врач объяснил, как пройти бесплатное медобследование в больнице

Бесплатное медицинское обследование планировали реализовать еще в 2019 году, однако тогда не хватило финансовых средств.

8 июля 2020, 03:11
врач,анализ
Украинцы могут пройти медобследование бесплатно по направлению семейного врача / УНИАН

Украинцы начиная со второго этапа медицинской реформы имеют право пройти бесплатную широкопрофильную диагностику по специальному направлению семейного врача.

Об этом рассказал бывший министр здравоохранения Олег Мусий в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, второй этап медицинской реформы предполагает введение специальной бесплатной диагностики, которую украинцы могут пройти по направлению семейного врача. Со специалистом должна быть подписана соответствующая декларация.

"Какая именно диагностика, обязан знать семейный врач, с которым у вас подписана декларация. Только по его направлению можно пройти от ультразвукового обследования до МРТ, например, которое является дорогостоящим и многие хотят его пройти", - сказал Мусий.Читайте такжеВ Минздраве рассказали, что будет с медреформой в Украине

Также он подчеркнул, что такая опция является бесплатной только по направлению семейного доктора. Если пациент сам инициирует обследование, то должен будет заплатить за это деньги.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в этом году государство приняло решение расширить финансирование медицинской сферы.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал медицинским работникам второго звена повышение заработной платы уже с 1 сентября 2020 года.

медицина новости Украины беслатная медицина платная медицина Олег Мусий Минздрав
Сейчас вы просматриваете новость «Врач объяснил, как пройти бесплатное медобследование в больнице». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

03:22
День семьи любви и верности – картинки с Днем семьи и поздравления-тексты
03:11
Врач объяснил, как пройти бесплатное медобследование в больнице
02:47
Эксперт оценил вероятность новой агрессии Путина против Украины
02:16
Человечеству придется пережить еще один коронавирус - ученые Видео
01:37
В Евросоюзе назвали страну, экономику которой не смог сокрушить COVID-19
00:55
"Сиськи побеждают": Нюша обмазала грудь землей на развратном фото
00:19
День семьи, любви и верности 2020: какой сегодня праздник 8 июля Видео
07 июля, вторник
23:57
Лесные пожары: глава Луганской ОГА выдвинул обвинение боевикам Видео
23:29
"Какие c*ки": в центре Москвы задержали Ксению Собчак Видео
22:57
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных к 7 июля
22:31
На Одесчине огромный град разбивал окна в домах и в авто: опубликованы фото, видео Видео
22:28
О легендарном тренере Динамо снимут художественный фильм
21:57
Масштабные пожары на Луганщине: названа возможная причина Фото Видео
21:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 июля: воплощение самых смелых планов и самообман Видео
21:54
Масштабный пожар на Луганщине: возросло количество жертв
21:29
"Идите в ж*пу": журналисты обнаружили у блогера Шария роскошную виллу
21:19
Вирусолог пояснила, сколько украинцев умрет от Covid-19 и когда ждать иммунитета Видео
21:05
Похудение: как сбрасывать почти по 5 кг за неделю
20:56
"С бедой справились": Лукашенко сделал громкое заявление о коронавирусе
20:40
Получит ли Украина быстро назад Крым и Донбасс после распада РФ: прогноз эксперта
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять