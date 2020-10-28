Медик назвал завтрак-"провокатор" диабета

Без достаточного количества гормона организм изо всех сил пытается преобразовать сахар в крови в полезную энергию. / Mskgazeta

Диабет - распространенное заболевание. Утверждается, что вы можете повысить риск высокого уровня сахара в крови, регулярно употребляя определенные фруктовые соки.

Диабет 2 типа может быть вызван тем, что организм не производит достаточного количества гормона инсулина или не реагирует на инсулин.

Без достаточного количества гормона организм изо всех сил пытается преобразовать сахар в крови в полезную энергию. Очень важно, чтобы, если вы подозреваете, что у вас диабет, как можно скорее обратитесь к врачу.

Внесение некоторых изменений в свой ежедневный рацион - один из самых простых способов контролировать уровень сахара в крови.Согласно медицинскому сайту Diabetes.co.uk, фруктовый сок может увеличить ваши шансы на развитие диабета 2 типа.

Они часто содержат большое количество добавленного сахара, что впоследствии повышает уровень сахара в крови за очень короткий промежуток времени.

Ученые выяснили, что употребление всего трех порций фруктового сока каждую неделю может увеличить риск диабета на восемь процентов.

В целом, больным диабетом лучше выбирать цельные фрукты вместо фруктовых соков. Фруктовый сок содержит большое количество сахара, который очень быстро повышает уровень сахара в крови ", - говорится на медицинском сайте.

"Поэтому людям с диабетом лучше избегать употребления фруктовых соков. Как правило, употребление в пищу целых фруктов полезнее, чем употребление фруктового сока или фруктовых смузи. Когда-то считавшийся полезным для здоровья напитком, недавние исследования показывают, что регулярное употребление фруктового сока может увеличить риск развития диабета 2 типа", - сообщает медицинский ресурс.

Целые фрукты, как правило, содержат растворимую клетчатку, которая помогает улучшить пищеварение. Она также замедляет повышение уровня сахара в крови, что очень важно для пациентов с диабетом.

Но они по-прежнему содержат углеводы, которые также могут вызывать гипергликемию у некоторых пациентов, если их есть в больших количествах.

Таким образом, хотя цельные фрукты все же лучше фруктового сока, вы все равно должны есть фрукты в умеренных количествах.

Многие люди могут болеть диабетом, даже не подозревая об этом, потому что признаки и симптомы не обязательно вызывают плохое самочувствие.

Общие симптомы диабета включают в себя порезы или раны, которые заживают дольше, неутолимую жажду и выделение большего количества мочи, чем обычно.

Вам следует поговорить с врачом, если вас беспокоят тревожные признаки или симптомы диабета, или если вы считаете, что можете подвергаться риску.

Ранняя диагностика состояния очень важна, потому что пациенты больше подвержены риску некоторых смертельных осложнений, включая сердечные заболевания и инсульт.