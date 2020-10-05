Медик предупредил о новом побочном эффекте Виагры для мужчин / bigpicture

Стойкая эрекция – этот известный, хотя и редкий, побочный эффект препарата Виагра, может нести опасность для организма мужчин.

Такое мнение высказал доктор медицини Вольфганг Бюманн из Ассоциации немецких урологов.

"Это действительно может быть опасно. Если у вас постоянная эрекция четыре часа и более, вам обязательно стоит обратиться к урологу или в урологическую клинику. Потому что скопление крови может необратимо повредить эректильную ткань полового члена", – заявил врач.

Бюманн говорит, что для помощи таким пациентам он обычно прокалывает половой член ‒ для того, чтобы снизить давление крови либо дает противоядие от силденафила, варденафила, тадалафила или аванафила (активных ингредиентов виагры и других эректильных препаратов).

Кроме того, уролог предостерег мужчин от покупки Виагры через Сеть, поскольку этот препарат очень часто подделывают. Зачастую покупатели вместо заветных таблеток могут получить цветные таблетки перечной пяты.

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