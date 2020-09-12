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Медики нашли новый побочный эффект у популярного обезболивающего

12 сентября 2020, 04:03

Врачам-исследователям удалось отыскать и доказать еще один побочный эффект у распространенного лекарства.

Парацетамол
Медики нашли новый побочный эффект парацетамола / Vashehobbyrf

У самого употребляемого в мире обезболивающего (ацетаминофен / парацетамол) нашли новый побочный эффект ‒ увеличения тяги к рискованному поведению.

Об этом сообщает специализированный медицинский портал Science Alert.

"Кажется, что ацетаминофен заставляет людей испытывать меньше негативных эмоций, когда они рассматривают рискованные действия — они просто не чувствуют такого страха", — заявил один из участников исследования, нейробиолог, доктор медицины Болдуин Вэй из Университета штата Огайо.

По его словам, все новые данные дополняют результаты недавних исследований, которые предполагают, что эффект парацетамола распространяется на различные психологические процессы, в частности снижение восприимчивости к оскорблениям, снижение эмпатии и даже притормаживание когнитивных функций.

В серии экспериментов приняли участие более 500 студентов. Команда ученых измерила, как разовая доза ацетаминофена в 1000 мг (рекомендуемая максимальная разовая доза для взрослых) повлияла на их рискованное поведение (по сравнению с теми студентами, кто получал таблетки-плацебо). Как оказалось, студенты после приема парацетамола вели себя рискованно гораздо чаще.

Напомним, ранее Главред сообщал:

  • На брифинге в Женеве (Швейцария) представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер рассказал - для снижения температуры при симптомах китайского коронавируса Covid-19 специалисты рекомендуют применять парацетамол.
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