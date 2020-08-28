Медики нашли новый способ обнаруживать сердечные приступы / iStock

На нынешней неделе на Европейском конгрессе кардиологов были представлены предварительные материалы исследования, в которых сообщается ‒ проведение анализа слюны помогает осуществлять быструю диагностику сердечных приступов.

Об этом сообщается на медицинском портале MedicalXpress.

По словам медиков, своевременная диагностика сердечного приступа в разы увеличивает шансы пациента на выздоровление и сохранение его жизни. В настоящее время диагноз обычно ставят на основании жалоб пациента, соответствующих симптомов, показателей электрокардиограммы и анализов крови. В случае, если повреждается сердечная мышца, то в кровь выделяется белок – тропонин, который подтверждает приступ.

Рой Вестрайх (Медицинский центр Университета Сорока, Израиль), совместно с коллегами разработал гораздо более быстрый способ определения сердечного приступа по анализу слюны. Для исследования ученые пригласили 32 добровольца с наличием повреждений сердечной мышцы и 13 человек без проблем со здоровьем. Всем им было предложено сдать слюну на анализ.

Далее ‒ слюну провели через обработку, чтобы удалить большое количество белков и обнаружить тропонин. В результате у всех участников эксперимента, у которых ранее диагностировали повреждение сердечной мышцы, в образцах слюны нашли именно этот белок.

Читайте такжеСпасти жизнь: медики назвали два кожных симптома сердечного приступа

Напомним, ранее группа ученых-медиков из Университета Монаша (Австралия) закончила разработку препарата, который предназначен для использования как профилактическое средство против сердечного приступа.