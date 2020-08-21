Медики нашли новый способ выявить больных коронавирусом / УНИАН

Китайский коронавирус крайне жестко влияет на чувство запаха и вкуса из-за нарушения деятельности мозга и нервной системы.

Об этом сообщает портал Business Insider.

Британские исследователи пришли к выводу, что потеря вкуса и обоняния по причине коронавируса имеет неврологическую природу. К примеру, от 34 до 98% больных коронавирусом переживает потерю обоняния, которую медики называют термином аносмия. Данный симптом может длиться около тридцати дней, при этом в некоторых случаях обоняние может не восстановиться вовсе.

Далее ‒ в рамках проведенного эксперимента было выяснено, что у больных коронавирусом потеря обоняния гораздо значительнее, чем у простуженных. Вкусовые ощущения у зараженных Covid-19 также оказались гораздо более подавленными, чем у простуженных — они просто не сумели отличить сладкое от горького.

Сама по себе простуда закладывает нос и затрудняет дыхательный процесс. Это, в свою очередь, крайне усложняет обоняние, при этом коронавирусная инфекция приводит к некорректной работе мозга и нервной системы.

Одним из главных выводов работы ученых ‒ отличить коронавирус от других ОРВИ можно с помощью обонятельных и вкусовых тестов.

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Напомним, ранее ученые нашли способ, как спасти представителей сильного пола от смерти из-за китайского вируса.