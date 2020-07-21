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Медики назвали напиток, защищающий от рака

Те, кто регулярно пил кофе, реже умирал в течение периода исследования.

21 июля 2020, 15:30
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Те, кто регулярно пил кофе, реже умирал в течение периода исследования. / 1zoom.ru

Согласно многочисленным исследованиям, употребление большего количества кофе может помочь вам не только снизить риск развития некоторых видов рака, но и увеличить продолжительность жизни, сообщает Express.co.uk.

По мнению ведущих специалистов в области здравоохранения, кофе является одним из самых полезных напитков на планете. Он содержит сотни различных соединений, которые предлагают многочисленные преимущества для здоровья, включая увеличение продолжительности жизни.

Несколько исследований показали, что те, кто регулярно пил кофе, реже умирали в течение периода исследования.

Как кофе может увеличить продолжительность жизни?

Ведущие специалисты в области здравоохранения выявили около 1000 антиоксидантов в кофейных зернах и еще сотни, которые развиваются в процессе обжаривания. Антиоксиданты помогают бороться с воспалением, которое является основной причиной многих хронических состояний, включая артрит, атеросклероз и многие различные виды рака.

Кофе нейтрализует свободные радикалы, которые встречаются в природе как часть повседневных метаболических функций.

В исследовании, проведенном совместно с Национальной медицинской библиотекой США и Национальными институтами здравоохранения, было исследовано употребление кофе и смертность в десяти европейских странах. В исследовании отмечается: "Употребление кофе обеспечивает воздействие ряда биологически активных соединений, в том числе многих, обладающих антиоксидантной активностью, а более высокое потребление кофе также связано с более низким уровнем воспаления, резистентностью к инсулину и снижением риска диабета".

"Недавние исследования в США показали, что более высокое потребление кофе было связано с более низким риском смертности от всех причин", - отмечают эксперты.

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Ученые Гарвардской медицинской школы добавили, что в кофе сотни компонентов. / Фото pixabay.com

Исследование пришло к выводу, что люди, которые потребляли больше кофе, имели более низкий риск смертности от всех причин по сравнению с не потребителями после корректировки на курение и другие риски для здоровья.

Ученые Гарвардской медицинской школы добавили, что в кофе сотни компонентов. "Но мы знаем, что одно соединение, хлорогеновая кислота, действует как антиоксидант (который помогает нашему организму бороться с окислительным повреждением).

"Хлорогеновая кислота может также включать гены, которые повышают чувствительность к инсулину и снижают риск развития диабета 2 типа", - добавили ученые.

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