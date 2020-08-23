Медики назвали основные признаки слабого иммунитета / blog.metro.ua/

Всего медики выделяют четыре признака, которые сигнализируют о том, что иммунитет у человека ослаблен и вряд ли сможет противостоять различным инфекциям и вирусами.

Об этом сообщает портал News 18.

Признак №1. Человек болеет все чаще и выздоравливает все тяжелее.Организм не может противостоять бактериям, грибкам и вирусам. Медики утверждают ‒ если человек болеет простудами чаще, чем трижды в год, то это явный признак слабого иммунитета.

Признак №2. Постоянное переутомление. Если человек часто чувствует усталость и не может выспаться, то, значит, иммунитет постоянно пытается справиться с какой-то болезнью.

Признак №3. Проблемы с пищеварением. В случае, если человек регулярно страдает от дисбактериоза, то, значит, его организм гораздо более подвержен к аутоиммунным и воспалительным заболеваниям. Кишечные бактерии играют большую роль в пищеварении. Если у человека часто бывают запоры или диарея, то это значит ‒ иммунитет серьезно снижен.

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Напомним, ранее ученые пришли к выводу ‒ иммунитет к COVID-19 может сформироваться не только у тех людей, которые переболели коронавирусом, но и у тех людей, которые им никогда не были инфицированы.