Медики назвали ранний симптом Паркинсона, связанный с речью

Симптомы болезни Паркинсона имеют тенденцию к постепенному развитию / ZN.UA

Болезнь Паркинсона - это состояние, при котором постепенно нарушается работа мозга. Вы можете подвергнуться риску нейродегенеративного состояния, если обнаружите, что способ, которым вы разговариваете, изменился.

По информации Express.co.uk, причиной болезни Паркинсона является потеря нервных клеток в определенной части мозга. Эти нервные клетки используются для передачи сообщений между мозгом и нервной системой.

Симптомы болезни Паркинсона имеют тенденцию к постепенному развитию, и вначале они проявляются как легкие. Вы можете подвергнуться риску заболевания, если начнете замечать изменения в своей речи.

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По словам благотворительного фонда Майкла Дж. Фокса "Исследования Паркинсона", болезнь Паркинсона может по-разному влиять на голос пациента. Это условие может привести к невнятным словам или бормотанию. Некоторые пациенты могут обнаружить, что их слова затихают в конце предложений.

Если вы заметили какие-либо незначительные изменения в вашем голосе, вам следует обратиться к врачу. "Проблемы с речью и глотанием могут существенно повлиять на жизнь людей с болезнью Паркинсона", - сказали в благотворительной организации.

Некоторые виды лечения могут помочь уменьшить симптомы Паркинсона / obozrevatel.com

"Многие люди с болезнью Паркинсона говорят тихо и в одном тоне, они не передают много эмоций. Большинство людей говорят медленно, но некоторые говорят быстро, даже заикаясь или запинаясь", - говорят в фонде.

Некоторые виды лечения могут помочь уменьшить симптомы Паркинсона. Логопедия является основным методом лечения, в котором используются упражнения и приемы для улучшения громкости и четкости речи.

Общие признаки болезни Паркинсона включают тремор, медленное движение и жесткость мышц.