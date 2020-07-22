Медики назвали сексуальный симптом смертельной гипертонии

Это состояние может привести к некоторым смертельным осложнениям/ poddavleniem.ru

Ученые обнаружили, что риск высокого кровяного давления связан с эректильой дисфункцией. Гипертония может привести к утолщению кровеносных сосудов, что уменьшает кровоток.

Как сообщает Express.co.uk, это сокращение также влияет на пенис, что может впоследствии привести к эректильной дисфункции.

Высокое кровяное давление - также известное как гипертония - создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды и жизненно важные органы. Это состояние может привести к некоторым смертельным осложнениям, включая инсульты и сердечные приступы. Крайне важно, чтобы гипертония была диагностирована как можно скорее.

Ученые утверждают, что около двух третей мужчин с высоким кровяным давлением сообщают об эректильной дисфункции. В общей популяции только 10 процентов мужчин имеют эректильную дисфункцию.

"Новые исследования показывают, что высокое кровяное давление является фактором риска эректильной дисфункции у мужчин", - сказала диетолог доктор Сара Брюер.

Вы должны поговорить с врачом, если у вас возникли проблемы с эрекцией / Клиника современной медицины

"И гипертония, и эректильная дисфункция связаны с аномалиями слизистой оболочки кровеносных сосудов (эндотелия), которые влияют на то, как они расширяются в ответ на нормальные триггеры. Эти нарушения могут привести к увеличению сужений кровеносных сосудов, повышению чувствительности к ангиотензину II (другому вазоконстриктору) или снижению выработки оксида азота - мощного расширителя кровеносных сосудов. Препараты, используемые для лечения гипертонии, также могут влиять на сексуальную функцию", - говорит она.

Вы должны поговорить с врачом, если у вас возникли проблемы с эрекцией, добавила. Импотенция является очень распространенным заболеванием, и это не обязательно означает, что у вас гипертония.

Это также может быть вызвано стрессом, усталостью или беспокойством.

Эректильная дисфункция чаще развивается у мужчин старше 40 лет, и обычно не о чем беспокоиться.

Можно снизить риск высокого кровяного давления, придерживаясь здоровой, сбалансированной диеты и делая регулярные физические упражнения.

Высокое кровяное давление часто называют "тихим убийцей", потому что симптомы проявляются только в том случае, если у вас чрезвычайно высокое кровяное давление.

Крайне важно, чтобы все взрослые старше 40 лет проверяли свое кровяное давление.