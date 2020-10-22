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Медики назвали завтрак, вызывающий рак кишечника

22 октября 2020, 14:08

Оба этих обработанных продукта также представляют собой двойной удар.

Рак
Оба этих обработанных продукта также представляют собой двойной удар. / УНИАН

Выбор того, что вы едите каждый день на завтрак, может повлиять на риск развития рака кишечника. Выбирайте с умом и избегайте определенных продуктов, которые, как известно, вредны для вас.

Служба поддержки рака MacMillan определила "красное и переработанное мясо" как фактор риска развития рака кишечника. Это означает, что бекон - не лучшая идея, как и бутерброд с колбасой.

Оба этих обработанных продукта также представляют собой красное мясо, так что это двойной удар провоцирующих рак продуктов.

Что еще хуже, благотворительная организация добавила: "Употребление жареного также может увеличить риск". Симптомов рака кишечника может быть достаточно, чтобы отказаться от такого завтрака.

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Изменения в вашем обычном поведении кишечника, такие как диарея или запор, являются тревожным признаком, если они длятся три недели или дольше.

Еще один симптом рака кишечника - красная или темная кровь в стуле или на стуле. У человека с этим заболеванием может также наблюдаться кровотечение из заднего прохода.

Даже после посещения туалета человеку с раком кишечника может казаться, что он не опорожнил свой кишечник должным образом.

Вполне вероятно, что появятся чувства необъяснимой усталости, головокружения или одышки. Более того, это может сопровождаться похудением, болями в животе или спине.

Если вы или кто-то из ваших близких столкнетесь с этими тревожными признаками, обязательно запишитесь на прием к терапевту. Чем раньше будет установлен диагноз, тем раньше можно будет начать лечение - в зависимости от того, что это такое.

"Более девяти из 10 человек (около 90 процентов) выживают при раке кишечника, когда он диагностируется на ранней стадии", - засвидетельствовали данные благотворительной организации.

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Между тем, есть и другие факторы, которые необходимо учитывать, если вы хотите снизить вероятность развития рака кишечника.

Сократите потребление красного мяса, в том числе говядины, баранины, свинины, телятины, оленины и козлятины. Также полезно для вашего здоровья ограничить употребление мясных продуктов, таких как копчености, ветчина, паштет и мясные консервы.

Отсутствие физической активности, курение и ожирение - три фактора риска, которые вы можете контролировать. Двигайтесь, избавьтесь от лишних килограммов, которые у вас могут быть, и не курите, если вы хотите снизить вероятность развития рака кишечника.

Есть определенные факторы риска, которые нельзя изменить, например, семейный анамнез заболевания или возраст. Однако, если вы сделаете правильный выбор, вы сможете снизить риск разрушительной болезни.

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