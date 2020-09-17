Медики обнаружили связь между каннабисом и раком

Медики обнаружили новую связь между каннабисом и раком / УНИАН

Лечение тетрагидроканнабинологм (ТГК) предотвращает воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) - болезнь Крона и язвенный колит. Что, в свою очередь, снижает риск развития колоректального рака.

Об этом сообщается на страницах специализированного портала iScience

В недавнем исследовании, которое провели ученые из Университета штата Южная Каролина, было установлено, что лечение тетрагидроканнабинолом (ТГК) (веществом, которое содержится в конопле), предотвращает развитие рака толстой кишки у мышей. Выяснилось, что ТГК подавляет воспаление в толстой кишке, предотвращая развитие опухолей, которые появляются из-за канцерогенов.

"Тот факт, что мы смогли показать, что лечение ТГК предотвращает воспаление в толстой кишке и в то же время подавляет развитие рака, подтверждает мнение о том, что воспаление и рак тесно связаны. Пациентам с более высоким уровнем риска развития рака толстой кишки, ТГК или другие противовоспалительные агенты могут быть полезны", - заявил доктор медицины Пракаш Нагаркатти, один из авторов проекта.

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