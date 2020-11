Медики объяснили, поможет ли прививка от гриппа в лечении COVID-19 / Reuters

В случае, если человек был привит от гриппа и заразился китайским коронавирусом COVID-19, то такая вакцинация может помочь ему в лечении

Об этом сообщается в специализированном медицинском издании Journal of the American Board of Family Medicine. К вышеуказанному выводу пришли ученые из Флоридского университета (США).

Всего они исследовали 2005 больных COVID-19 старше 18 лет в клиниках при данном учебном заведении. Оказалось, что тех, кто не прививался от гриппа в течение минувшего года, в 2,44 раза чаще госпитализировали, и они в 3,29 раза чаще попадали в реанимацию.

Контроль результатов велся с учетом возраста, расы, пола, гипертонии, диабета, ХОБЛ, ожирения, ишемии и застойной сердечной недостаточности.

Ученые полагают, что прививка от гриппа потенциально защищает от умеренных/тяжелых случаев заражения. Кроме того, прививка защищает даже, если при этом были сопутствующие патологии. Их открытие даст возможность не только снизить заболеваемость/смертность от гриппа, но и избежать кризиса систем здравоохранения при пандемии.

