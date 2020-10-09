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Медики объяснили, зачем во время пандемии делать прививки от гриппа и сколько это стоит

9 октября 2020, 18:15

Пока что не все вакцины от гриппа можно купить в Киеве – к примеру, французская вакцина от гриппа должна появиться через неделю-полторы.

Вакцина от гриппа 2020 - цена в Киеве кусается
Вакцина от гриппа 2020 - цена в Киеве кусается / Фото: zt-rada.gov.ua

Вакцина от гриппа в период пандемии коронавируса может спасти жизнь: сочетания гриппа и Covid-19 слишком опасно, а последствия от перенесенного заболевания будут серьезнее, чем обычно. Однако цена на вакцину от гриппа в 2020 году шокирует даже врачей, которые на необходимости вакцинации и настаивают.

Цены на вакцину от гриппа в частных клиниках варьируются от 550 грн (это стоимость трехкомпонентной корейской вакцины) до 650 грн (а это уже цена четырехкомпонентной вакцины от гриппа производства Франция), пишет ТСН.

Читайте такжеВрач назвала причину, по которой все украинцы переболеют коронавирусомПри этом французского препарата в продаже пока что нет – его появления ждут через неделю-полторы. На данный момент всем желающим лишь предлагают сделать подписку за 100 грн.

Если вакцинироваться всей семьей – возможны скидки от 5% до 10%.

Приезд врача на дом или в офис дополнительно обойдется примерно в 300 грн.

При этом врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк напомнила, что взрослых вакцинируют однократно (даже если это первая прививка в их жизни), а вот детям – дважды.

"Но на самом деле цены на вакцину, которые я видела в Интернете, действительно сумасшедшие. Это, конечно, второй вопрос. Я думаю, очень многих такая цена удивит и оттолкнет от вакцинации. Но в любом случае, вакцинация показана и, если у вас есть средства, стоит это сделать", – порекомендовала она.

А главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уже подчеркнул, что вакцинация от гриппа – "приоритет этого года".

Коронавирус и грипп: что важно помнить

  • Американский медик рассказал о главных отличиях симптомов коронавируса от симптомов гриппа: как отличить коронавирус от гриппа.
  • Врачи дали советы переболевшим коронавирусом. Врач из Львова Тарас Жиравецкий сравнил состояние после перенесенного Covid-19 с самочувствием после курса химиотерапии. Жизненные показатели нормализуются примерно через месяц-два после Covid-19.
  • По состоянию на 9 октября, коронавирус в Украине заразил 250 538 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 804. В Киеве на 9 октября заболели – 26 тысяч 463 человека (+567); выздоровели – 9 тысяч 411 человек (+295); скончались – 463 человека (+10).

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