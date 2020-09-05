Медики отыскали новую причину распространенного среди мужчин рака / Pixabay

Мужчины, у которых большое количество жира откладывается в районе живота, гораздо больше рискуют умереть от рака простаты.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Оксфордского университета.

У мужчин, талия который превышает показатель в 103 сантиметра, риск смерти от онкологической болезни простаты на 35% выше, чем у мужчин, которые носят брюки 90 сантиметров либо меньше,

В ходе исследования, в котором приняли участие более 200 тысяч мужчин-добровольцев, не было обнаружено повышенного риска у людей с более высоким общим содержанием жира в теле (если он распространяется по всему организму).

Ученые сделали вывод ‒ именно конкретное расположение жира делает мужчин более предрасположенными к раку простаты.

В целом же, жир на животе считается наиболее опасным типом, поскольку он покрывает жизненно важные органы ‒ печень, поджелудочная железа и кишечник.

По словам исследователей, это может мешать их нормальному функционированию и способствовать росту раковых клеток.

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Напомним, ранее ученые рассказали ‒ основной мужской половой гормон тестостерон является основной причиной частой смертности мужчин от китайского коронавируса Covid-19 по сравнению с женщинами.