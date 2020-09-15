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Медики поделились планом питания, который продлевает жизнь

15 сентября 2020, 07:39

Еще один способ увеличить продолжительность жизни - это похудение.

Ученые, здоровье
Еще один способ увеличить продолжительность жизни - это похудение. / "24 Канал"

Согласно исследованиям, продолжительность жизни может быть увеличена за счет голодания. Оно описывается как умышленное воздержание от еды в течение определенного периода времени, и было показано, что оно имеет множество преимуществ для здоровья, от улучшения функции мозга до потери веса.

По информации Express.co.uk, есть разные способы голодания - большинство из них длятся от 24 до 72 часов.

Прерывистое голодание, популярный выбор, - это режим питания, который циклически переключается между периодами голодания и приема пищи, что можно делать ежедневно. Например, человек может голодать 14 часов, а затем есть в течение 10-часового окна.

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Так в чем же преимущества?

Одним из наиболее заметных преимуществ голодания является улучшение контроля сахара в крови. Хороший контроль уровня сахара в крови может помочь предотвратить диабет - состояние, при котором уровень сахара в крови становится слишком высоким и может привести к серьезным осложнениям со здоровьем, таким как сердечно-сосудистые заболевания.

Исследование с участием 10 человек с диабетом 2 типа показало, что кратковременное прерывистое голодание значительно снижает уровень сахара в крови.

Другой обзор показал, что интервальное голодание и голодание через день были столь же эффективны, как ограничение потребления калорий, для снижения инсулинорезистентности.

Также было показано, что голодание улучшает работу мозга и предотвращает нейродегенеративные расстройства.

Одно исследование, проведенное на мышах, показало, что периодическое голодание в течение 11 месяцев улучшило как функцию мозга, так и структуру мозга.

Исследования на животных также показали, как голодание может защитить от таких состояний, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, и улучшить их результаты.

Еще один способ увеличить продолжительность жизни - это похудение.

Избыточный вес или ожирение могут привести к ряду серьезных и потенциально опасных для жизни состояний, таких как диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца и инсульт.

Итак, когда дело доходит до похудения, исследования показали, что кратковременное голодание может ускорить метаболизм за счет повышения уровня нейромедиатора норэпинефрина, что может способствовать снижению веса.

Один обзор показал, что голодание в течение всего дня может снизить массу тела на 9 процентов и значительно уменьшить голодание в течение периода от 12 до 24 недель.

Воздержание от еды также может помочь в профилактике рака. Одно исследование с участием крыс показало, что голодание через день помогает блокировать образование опухолей.

Воздействие на раковые клетки нескольких циклов голодания было столь же эффективным, как и химиотерапия, в замедлении роста опухоли и увеличивало эффективность химиотерапевтических препаратов в отношении образования рака.

В частности, влияние голодания на увеличение продолжительности жизни было изучено и показало положительные результаты.

В одном исследовании крысы, голодавшие через день, старели с задержкой и жили на 83 процента дольше, чем крысы, которые не голодали.

Другие исследования, проведенные на животных, показали аналогичные результаты, сообщая, что голодание может быть эффективным для увеличения продолжительности жизни и выживаемости.

Важно отметить, что голодание подходит не всем.

Для людей с диабетом или низким уровнем сахара в крови голодание может привести к опасным скачкам и падению уровня сахара в крови.

Оно также обычно не рекомендуется пожилым людям, подросткам или людям с недостаточным весом.

Если вы планируете голодание, лучше сначала поговорить со своим врачом.

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