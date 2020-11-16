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Медики придумали новый способ борьбы с распространенным видом рака

16 ноября 2020, 03:01

Врачи рекомендуют всем людям начать проходить определенные медицинские процедуры как можно раньше и чаще.

Рак
Новый способ борьбы с распространенным видом рака / УНИАН

Специалисты из Медицинского центра Лангоне Нью-Йоркского университета изучили 52 исследования с участием более 11 миллионов пациентов, которые страдали от онкологии.

Об этом сообщается на страницах специализированного портала The American Journal of Medicine. Ученые обнаружили, что прием статинов снижает риск развития колоректального рака на 20% (у людей, у которых нет воспалительных заболеваний кишечника).

Статины широко назначаются врачами и являются безопасными. По мнению медиков, это делает данные вещества возможной альтернативой нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП). Они могут уменьшить угрозу возникновения колоректального рака, однако их употребление вызывает побочные эффекты (вместе с повышенным риском появления кровотечения).

Учитывая тот факт, что постоянно увеличивается количество случаев колоректального рака в более молодой возрастной группе, врачи настоятельно рекомендуют всем людям проходить через процедуру колоноскопии сразу по достижении возраста в 45 лет.

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