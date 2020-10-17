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Медики придумали новый тест на тяжесть Covid-19 у больных людей

17 октября 2020, 00:55

Британские исследователи закончили разработку нового метода-теста.

Коронавирус
Медики придумали новый тест на тяжесть Covid-19 у больных людей / УНИАН

Коллектив британских ученых-медики разработал тест-анализ, с помощью которого можно легко будет определить, насколько именно тяжелым окажется течение китайского коронавируса у больных людей.

Результаты исследования опубликованы в специализированном журнале Respiratory Research.

Тест будет осуществляться с помощью профиля из пяти цитокинов ‒ клеточных сигнальных молекул, которые запускают в крови реакцию. Она и приводит к формированию лейкоцитов. Кроме того, ученые подчеркивают ‒ у части больных с тяжелой формой инфекции иммунная система бурно реагирует на попавший в организм китайский коронавирус. Именно поэтому вырабатывается большое количество цитокинов.

В таком случае "цитокиновый шторм" приводит к воспалению, которое крайне разрушительно для клеток и тканей организма. Чаще всего это приводит к смерти пациентов.

Таких больных, как считают британские специалисты, нужно сразу помещать в отделение интенсивной терапии. Именно тогда врачи получат возможность оперативно подключить их к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Наши результаты показывают, что тестирование на цитокины в месте оказания медицинской помощи возможно, и в будущем оно поможет подбирать подходящее лечение практически в режиме реального времени", —заявил один из авторов исследования, доктор Тристан Кларк (Tristan Clark).

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Тест на коронавирус - что было ранее:

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