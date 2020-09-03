Медики рассказали, к чему приводит длительное использование гаджетов у детей

Детям до подросткового возраста необходимо более 10 часов сна в сутки. / ТСН

Исследования показывают, что дети, которые мало спят и проводят слишком много времени за телефоном или планшетами, чаще всего страдают ожирением.

На каждый дополнительный час использования экрана у молодых людей на 16 процентов больше шансов набрать лишний вес или заболеть ожирением, - пишет The Daily Mail.

По данным исследования, проведенного с участием более 4000 детей, уменьшение количества сна с каждым часом повышает риск на 23%.

Королевский колледж хирургов, проводивший исследование, обнаружил прямую корреляцию между увеличением использования экрана и уменьшением времени сна.

В нем говорится, что сокращение времени, которое молодые люди тратят на электронику, может помочь им дольше спать и лучше питаться.

Недостаток сна вызывает изменения в гормонах, регулирующих голод и аппетит, что делает людей более склонными к перееданию.

Недостаток энергии также снижает вероятность физических упражнений и сжигания пищи, которую они потребляют.

Использование экранов в ночное время посылает телу сигналы, из-за которых трудно узнать, что сейчас ночь, и уснуть.

Детям до подросткового возраста необходимо более 10 часов сна в сутки, чтобы помочь своему растущему мозгу и телу правильно развиваться.

Последнее исследование, представленное в этом году на Европейской и Международной конференции по ожирению (ECOICO), охватило 4285 детей в восьми разных странах Европы в период с 2010 по 2014 год. Возраст участников был от двух до 11 лет.

Родители сообщали, сколько времени их дети в среднем проводят за просмотром телевизора, играми на игровых консолях, использованием мобильного телефона, компьютера или планшета и засыпанием каждый день.

Исследователи обнаружили, что время использования экрана и продолжительность сна имеют обратную корреляцию, а это означает, что уменьшение одного вызывает увеличение другого.

На каждый лишний час, потраченный на гаджеты, вероятность ожирения возрастала на 16 процентов, а на каждый потерянный час сна риск составлял 23 процента.

Но поскольку одно часто сопровождает другое, реальный риск для детей может быть намного выше.

Вивека Гусман из Королевского колледжа хирургов в Ирландии, которая руководила исследованием, сказала: "Сон часто недооценивается, но является важной частью развития детей, а регулярный недосып вызывает множество проблем со здоровьем. Наши результаты показывают, что продолжительность сна играет роль в связи между экранным временем и избыточным весом, но необходимы дополнительные исследования, чтобы понять механизм, лежащий в основе этой взаимосвязи".

Авторы признают, что их исследование было наблюдательным, поэтому нельзя сделать никаких выводов о причине и следствии.

Они указывают на несколько ограничений, в том числе на то, что в исследовании не изучались потенциально смешивающие факторы, такие как физическая активность, семейный анамнез ожирения или пищевые привычки. Они также признают, что родители могли неверно указать продолжительность сна и время перед экраном.

Тем не менее, это исследование следует за множеством исследований с аналогичными выводами. В эксперименте, проведенном Всемирным фондом исследований рака, были изучены причины увеличения веса у детей во всем мире.

Было обнаружено, что увеличение количества времени, проведенного за смартфонами, планшетами и играми, является большим стимулом для того, что дети толстеют, и сладкие напитки составляют первую половину.

Эксперты говорят, что сидение и просмотр не только приводит к тому, что дети делают меньше упражнений, но и заставляют молодежь переедать.

Они называют это "пассивным чрезмерным потреблением", имея в виду, что дети перекусывают нездоровой пищей, которую они часто видят в рекламе на тех же устройствах, на которых они проводят свое время.

Кроме того, увеличивая риск смерти в молодом возрасте, слишком много времени на гаджеты наносят ущерб глазам молодежи - число близоруких детей увеличилось вдвое за 50 лет.

Этот эффект получил название "цифровой миопии", и исследователи Королевского колледжа Лондона в отдельном исследовании обнаружили, что каждый час, проведенный в день за устройствами, повышает риск повреждения зрения у ребенка на три процента.

Предыдущие исследования показали, что дети проводят в среднем восемь часов в день, используя гаджеты.

И были сообщения о том, что до 90 процентов молодежи не получают рекомендованных 9-11 часов в сутки.