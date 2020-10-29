Медики рассказали о новом способе борьбы с раком

Рак / УНИАН

Физические упражнения крайне полезны в борьбе с прогрессирующими онкологическими заболеваниями.

Результаты соответствующего исследования ученых Каролинского института (Швеция) были опубликованы в журнале eLife. Выяснилось, что физическая активность во многом улучшает способность цитотоксических иммунных клеток атаковать опухолевые клетки.

В ходе экспериментов исследователи использовали две группы мышей с опухолями. В первой грызуны регулярно бегали в колесе. Во второй животные оставались неактивными. При этом у первых развитие рака замедлилось и повысилась выживаемость.

Как утверждают ученые, инъекции антител, которые нацелены на цитотоксические Т-лимфоциты, нейтрализовали положительный эффект упражнений. Это и указывает на опосредующую роль данных клеток. Кроме того, пересадка Т-клеток от натренированных мышей животным, которые не бегали в колесе, резко увеличила выживаемость последних.

Кроме того, ученые взяли у мышей в первой группе образцы крови, Т-клеток и тканей и измерили уровни различных метаболитов, которые вырабатываются в мышцах и выводятся в плазму в больших количествах во время нагрузки. Выяснилось, что некоторые вещества (к примеру, лактат) изменяют метаболизм Т-клеток и повышают их активность.

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