Медики рассказали, почему утром категорически нельзя есть сладкое ​

Почему утром нельзя есть сладкое / pixabay

Употреблять сладкое на пустой желудок опасно - это повышает риск развития диабета. По словам медиков, сладости содержат быстрые углеводы, которые лучше употреблять только после основного приема пищи. В противном случае они быстро всасываются, и организм выделяет больше гормона инсулина, чем нужно.

"Если в течение дня человек испытывает упадок сил и чувствует головокружение, которое проходит после употребления сладкого, это говорит о падении уровня инсулина в крови. Такие люди должны питаться не реже чем раз в 2,5–3 часа", - говорят эндокринологи.

А вот ученые из Университета Маккуори в Сиднее​ заявили, что неправильный выбор продуктов для потребления утром чреват нарушениями и пагубными последствиями для работы головного мозга.

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Ученые установили, что употребление жирных и сладких завтраков, таких как круассаны, блины, сырники, печенье, шоколадные изделия или сладкие мюсли, могут привести к негативным изменениям в головном мозге всего за четыре дня. В частности, эти продукты способны значительно снижать мозговую активность.

Так, исследователи утверждают, что потребление утром продуктов с высоким содержанием жиров и сахара может привести к потере способности к обучению и памяти, пишет ukrhealth.

По словам ученых, точная причина, вызывающая негативные изменения в мозге, неизвестна и нуждается в дальнейшем расследовании. Однако, научный сотрудник Университета в Сиднее Доминик Тран уверен, что на снижение умственной активности влияют изменения уровня глюкозы в крови, который значительно увеличивается из-за неправильных и нездоровых завтраков.

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