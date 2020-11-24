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Медики рассказали, почему утром категорически нельзя есть сладкое ​

24 ноября 2020, 01:26

Эксперты рассказали, чем опасно употребление сладкого на голодный желудок.

Почему утром нельзя есть сладкое / pixabay

Употреблять сладкое на пустой желудок опасно - это повышает риск развития диабета. По словам медиков, сладости содержат быстрые углеводы, которые лучше употреблять только после основного приема пищи. В противном случае они быстро всасываются, и организм выделяет больше гормона инсулина, чем нужно.

"Если в течение дня человек испытывает упадок сил и чувствует головокружение, которое проходит после употребления сладкого, это говорит о падении уровня инсулина в крови. Такие люди должны питаться не реже чем раз в 2,5–3 часа", - говорят эндокринологи.

А вот ученые из Университета Маккуори в Сиднее​ заявили, что неправильный выбор продуктов для потребления утром чреват нарушениями и пагубными последствиями для работы головного мозга.

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Ученые установили, что употребление жирных и сладких завтраков, таких как круассаны, блины, сырники, печенье, шоколадные изделия или сладкие мюсли, могут привести к негативным изменениям в головном мозге всего за четыре дня. В частности, эти продукты способны значительно снижать мозговую активность.

Так, исследователи утверждают, что потребление утром продуктов с высоким содержанием жиров и сахара может привести к потере способности к обучению и памяти, пишет ukrhealth.

По словам ученых, точная причина, вызывающая негативные изменения в мозге, неизвестна и нуждается в дальнейшем расследовании. Однако, научный сотрудник Университета в Сиднее Доминик Тран уверен, что на снижение умственной активности влияют изменения уровня глюкозы в крови, который значительно увеличивается из-за неправильных и нездоровых завтраков.

Когда можно есть сладкое - о чем ранее писал Главред:

  • Диетолог раскрыла простой секрет, как и когда можно есть сладкое и не толстеть. По словам медика, чтобы не переесть сладостей, рекомендуется не заменять ими целый прием пищи, а также не есть десерты между приемами пищи.
  • Нутрициолог Анна Никольская пояснила, как отбить тягу к сладкому и чем заменить сладости. Оказалось, что причина тяги к "запрещенной" еде в виде конфет, печенья, тортиков, шоколадок, фастфуда очень простая - человек просто не добирает часть важных нутриентов из своего базового рациона.

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