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Медики указали на "ногтевой симптом" при раке легких

8 сентября 2020, 20:04

Есть также менее очевидные признаки рака легких.

Рак, легкие
Есть также менее очевидные признаки рака легких / ridus.ru

Рак легких - это неконтролируемый рост аномальных клеток в легких. Показатели выживаемости при раке легких широко варьируются в зависимости от того, как далеко распространился рак на момент постановки диагноза. К сожалению, прогноз хуже, чем при других формах рака, потому что он обычно не обнаруживается, пока он не разрастется.

На что мне следует обратить внимание?

По данным NHS, основные симптомы рака легких включают:

  • Кашель, который не проходит через две-три недели
  • Постоянный кашель, который усиливается, инфекции грудной клетки, которые повторяются
  • Кровохарканье
  • Боль при дыхании или кашле
  • Стойкая одышка
  • Постоянная усталость или недостаток энергии
  • Потеря аппетита или необъяснимая потеря веса

Есть также менее очевидные признаки рака легких, например, незначительное изменение основания ногтя.

По данным Cancer Research UK, если основание ногтя (ногтевое ложе) становится мягким, а кожа рядом с ногтевым ложем становится блестящей, это может сигнализировать о первой стадии.

Определенные изменения формы ваших пальцев и ногтей - это также называется дубинкой или пальцами Гиппократа, также являются симптомом рака легких.

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Рак легких является частой причиной возникновения пальцев-дубинок

Рак легких является частой причиной возникновения пальцев-дубинок, хотя не совсем понятно, почему это происходит.

Как объясняет Cancer Research UK, считается, что скапливается жидкость в мягких тканях на концах пальцев.

"Это вызвано тем, что в эту область приливает больше крови, чем обычно. Но мы не до конца понимаем, почему это происходит", - говорят в благотворительной организации.

Он добавляет: "Это может быть из-за того, что опухоль вырабатывает определенные химические вещества или гормоны (это называется паранеопластическим синдромом)".

После незначительных изменений основания ногтя, ногти изгибаются больше, чем обычно, если смотреть со стороны (это называется признаком Скармута).

Кончики пальцев могут тогда стать больше.

Фактически, у Брайана Геммелла, у которого почти четыре года назад был диагностирован рак легких, его единственным симптомом было изменение формы пальцев.

В разговоре с Фондом легких Роя Кастла он сказал: "У меня не было того, что считается общими симптомами рака легких. Первым моим симптомом было трение пальцев; кончики моих пальцев все время опухали".

Самой большой причиной рака легких является курение табака, на которое приходится около семи из 10 случаев рака легких.

Это включает вдыхание сигаретного дыма других людей или даже легкое или периодическое курение, предупреждает организация.

Некоторые вещества также могут увеличивать риск рака легких - к ним относятся асбест, кремнезем.

Рак
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