Медики установили, как снизить давление с помощью масла

Врачи продолжают искать все новые и новые пути борьбы с распространенной болезнью - гипертонией.
Оливковое масло давно известно среди специалистов как один из самых полезных для тела продуктов.
Об этом сообщается в специализированном журнале Nutrients
Ученые пришли к выводу, что кажодневное употребление оливкового масла (причем первого отжима) способно в значительной степени снизить кровяное давление, которое является ключевым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследование осуществляли сотрудники Университетом Ла Троба (Австралия). В нем приняли участие участники из разных культур ‒ демонстрируя, что средиземноморское наследие не является фактором получения пользы от потребления оливкового масла.
Были проведены клинические испытания кардиозащитных свойств оливкового масла первого холодного отжима на пятидесяти здоровых взрослых людях с различным жизненным опытом и диетическими привычками.
Ученые выяснили ‒ употребление четырех столовых ложек оливкового масла первого отжима в день способно снижать центральное и периферическое систолическое артериальное давление на 2,5 и 2% соответственно.
"Оливковое масло первого холодного отжима богато различными активными соединениями, такими как полифенолы, которые доказали свою пользу для здоровья благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам", ‒ заявила автор проекта и профессор Катерина Сарапис
Как снизить давление - что было ранее:
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