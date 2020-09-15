Медики установили, какой витамин повышает риск возникновения рака/ Pixabay

Употребление продуктов, которые богатые витамином Е, снижает риск онкологических болезней – однако этот же витамин, если его принимать в виде препаратов, способствует развитию опухолей.

Об этом сообщает специализированный научный портал Cell.

Исследование, которые провели ученые-медики из Каролинского института (Швеция), свидетельствует ‒ прием витамина Е способствует появлению агрессивной формы рака легких, поскольку ускоряет метастазирование опухоли. Было установлено, что под влиянием этого витамина активизируется белок, который помогает раковым клеткам получать как можно больше глюкозы и быстрее расти.

Вскоре способность витамина Е содействовать развитию рака легких подтвердили ученые из США. Они заявили, что его прием женщинами повышает риск данного заболевания на 28%.

Помимо того, исследователи допускают похожее влияние витамина на вероятность появления других видов опухолей – молочной железы, матки, прямой кишки.

Исследователи констатируют ‒ в отличие от продуктов, которые содержат витамин Е в виде разных молекул токоферолов и токотриенолов, синтетические препараты с ним отличаются наличием только одного из токоферолов.

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