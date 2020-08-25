Медики выяснили, как связаны лекарства от давления и коронавирус/ med-heal.ru/

Риск тяжелого появления тяжелой формы китайского коронавируса COVID-19 и смерти был снижен у пациентов с высоким кровяным давлением, которые принимали определенные препараты.

Об этом сообщается на портале специализированного издания Current Atherosclerosis Reports.

Исследование провели ученые из Университета Восточной Англии и Норвичской медицинской школы. Исследовательская группа изучала влияние приема обычных лекарств на коронавирусных пациентов с целым рядом заболеваний. И проводили метаанализ с использованием таких источников - PubMed, Embaseи pre-print database medRxiv - ища данные о пациентах, которые получали антигипертензивные препараты с COVID-19.

Исследователи пришли к выводу, что у пациентов с высоким кровяным давлением, которые продолжали принимать антигипертензивные препараты, вероятность критического или фатального исхода от коронавируса была в 0,67 раза ниже, чем у тех, кто не принимал такие лекарства.

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Напомним, ранее ученые заявили - противомалярийный препарат гидроксихлорохин показал свою неэффективность в борьбе с китайским коронавирусом COVID-19.