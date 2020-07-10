Медитация: названы научно-доказанные преимущества

Медитация - это процесс тренировки ума, чтобы сосредоточиться и перенаправить свои мысли. / genuspeha.ru

Популярность медитации растет по мере того, как все больше людей обнаруживают ее преимущества. Медитация - это процесс тренировки ума, чтобы сосредоточиться и перенаправить свои мысли, стать счастливее.

Вы можете использовать ее для повышения осведомленности о себе и своем окружении. Многие думают о ней как о способе уменьшить стресс и развить концентрацию.

Люди также используют эту практику для развития других полезных привычек и чувств, таких как позитивное настроение и кругозор, самодисциплина, здоровый сон и даже повышенная терпимость к боли.

В этой статье Главред рассмотрит 8 преимуществ медитации для здоровья.

Чем полезна медитация

Снижение стресса является одной из самых распространенных причин, по которым люди пробуют медитацию.

Одно исследование, в котором приняли участие более 3500 взрослых, показало, что оно соответствует своей репутации в области снижения стресса. Как правило, психические и физические нагрузки вызывают повышение уровня гормона стресса кортизола. Это приводит ко многим вредным воздействиям стресса, таким как выброс химических веществ, способствующих воспалению, называемых цитокинами.

Эти эффекты могут нарушать сон, вызывать депрессию и беспокойство, повышать кровяное давление и способствовать усталости и спутанному мышлению.

В восьминедельном исследовании стиль медитации под названием "медитация осознанности" уменьшал воспалительную реакцию, вызванную стрессом. Другое исследование, проведенное среди почти 1300 взрослых в США, показало, что медитация может уменьшить стресс. Примечательно, что этот эффект был наиболее сильным у людей с самым высоким уровнем стресса.

Исследования показали, что медитация может также улучшить симптомы связанных со стрессом состояний, включая синдром раздраженного кишечника, посттравматическое стрессовое расстройство и фибромиалгию.

Меньше стресса означает меньше беспокойства. Например, восьминедельное исследование медитации осознанности помогло участникам уменьшить их беспокойство.

А также уменьшило симптомы тревожных расстройств, таких как фобии, социальная тревога, параноидальные мысли, обсессивно-компульсивное поведение и приступы паники (9).

Большое исследование с участием 2466 участников также показало, что различные стратегии медитации могут снизить уровень тревоги. Например, было показано, что йога помогает людям уменьшить беспокойство. Это, вероятно, связано с выгодами как от медитативной практики, так и от физической активности.

Медитация может уменьшить депрессию/Pixabay

Некоторые формы медитации также могут привести к улучшению самооценки и более позитивного взгляда на жизнь.

Воспалительные химические вещества, называемые цитокинами, которые выделяются в ответ на стресс, могут влиять на настроение, что приводит к депрессии. Обзор нескольких исследований показывает, что медитация может уменьшить депрессию, уменьшая количество этих воспалительных химических веществ.

Некоторые формы медитации могут помочь вам развить более глубокое понимание себя, помочь вам вырасти в себе. Например, медитация самопросмотра явно направлена ​​на то, чтобы помочь вам лучше понять себя и то, как вы относитесь к окружающим.

Другие формы учат вас распознавать мысли, которые могут быть вредными или саморазрушающими. Идея состоит в том, что по мере того, как вы будете лучше осознавать свои привычки мышления, вы сможете направить их в сторону более конструктивных шаблонов.

Медитация с сосредоточенным вниманием - это как поднятие тяжестей для вашей концентрации внимания. Это помогает увеличить силу и выносливость вашего внимания.

Подобное исследование показало, что работники отдела кадров, которые регулярно практиковали медитацию осознанности, дольше оставались сосредоточенными на задаче. Эти работники также помнили детали своих заданий лучше, чем их сверстники, которые не занимались медитацией.

Даже медитация в течение короткого периода может принести вам пользу. Одно исследование показало, что четырех дней практики медитации может быть достаточно для увеличения концентрации внимания.

Улучшение внимания и ясности мышления может помочь сохранить ваш ум молодым. Киртан Крия - это метод медитации, который сочетает в себе мантру или пение с повторяющимися движениями пальцев, чтобы сосредоточить мысли.

В дополнение к борьбе с нормальной потерей памяти, связанной с возрастом, медитация может хотя бы частично улучшить память у пациентов с деменцией.

Киртан Крия - это метод медитации, который сочетает в себе мантру или пение / Pixabay

Некоторые виды медитации могут особенно усиливать позитивные чувства и действия по отношению к себе и другим. Метта, тип медитации, также известный как медитация любящей доброты, начинается с развития добрых мыслей и чувств к себе.

Благодаря практике люди учатся распространять эту доброту и прощение извне, сначала друзьям, затем знакомым и, в конечном итоге, врагам.

Двадцать два исследования этой формы медитации продемонстрировали ее способность увеличивать сострадание людей к себе и другим.

Эти преимущества также накапливаются со временем благодаря практике медитации любящей доброты.

Умственная дисциплина, которую вы можете развить с помощью медитации, может помочь вам преодолеть зависимости, повышая самоконтроль и осознание триггеров для аддиктивного поведения. Исследования показали, что медитация может помочь людям научиться перенаправлять свое внимание, увеличивать свою силу воли, контролировать свои эмоции и импульсы и улучшать свое понимание причин, вызывающих их зависимость.

Медитация также может помочь вам контролировать тягу к еде. Обзор 14 исследований показал, что медитация осознанности помогла участникам уменьшить эмоциональное переедание.