Медная вода: выявлены здоровые преимущества нового тренда

Она широко поддерживается Аюрведой, индийской системой целостной медицины/Pinterest

Медная вода - это новая тенденция, которая продвигает практику хранения питьевой воды в медных контейнерах или медных бутылках для воды.

Хотя вы, возможно, только недавно слышали об этой тенденции, она широко поддерживается Аюрведой, индийской системой целостной медицины с древними корнями.

Тем не менее, вы можете задаться вопросом, полезна ли и безопасна ли эта практика или это еще одна причуда.

В этой статье рассматриваются предполагаемые преимущества и недостатки питьевой воды с медью.

Медная вода - это не напиток, который можно купить в ближайшем супермаркете или магазине товаров для здоровья. Скорее всего, вам придется хранить питьевую воду в медном контейнере.

Медь - это микроэлемент, который играет ключевую роль во многих важных функциях организма, таких как выработка энергии, соединительные ткани и система обмена химическими сообщениями вашего мозга. Он широко содержится в таких продуктах, как моллюски, орехи, семена, картофель, цельнозерновые продукты, темный шоколад и субпродукты.

Сторонники этой практики заявляют, что хранение воды в медных контейнерах позволяет металлу проникать в воду, что приносит пользу пьющему.

Тем не менее, хотя и его дефицит, и избыток могут быть вредными для вашего здоровья, дефицит меди встречается редко, сообщается в исследовании Nationals Institute of health.

Заявленные преимущества

Сторонники утверждают, что медная вода обладает множеством преимуществ, включая улучшение здоровья сердца и мозга, более сильную иммунную систему и даже потерю веса, антивозрастные эффекты и эффекты загара.

Однако маловероятно, что медная вода оказывает такое воздействие на здоровье.

Вместо этого эти преимущества могут просто отражать роль и функции меди в вашем организме, учитывая, что она участвует в производстве энергии, пигментации, развитии тканей мозга и сердца, функции иммунной системы и ангиогенезе - формировании новых кровеносных сосудов.

Антибактериальные эффекты

Одно из преимуществ меди подтверждено наукой - ее антибактериальный эффект.

Как старые, так и недавние данные свидетельствуют о том, что медь может использоваться в качестве системы очистки или стерилизации воды, как рекомендовали древние методы Аюрведы.

Это может быть особенно полезно для примерно 1 миллиарда человек, которые не имеют доступа к безопасной питьевой воде.

Тем не менее, исследования сходятся во мнении, что воду следует хранить в медном контейнере в течение нескольких часов перед тем, как пить, чтобы гарантировать успешный антибактериальный эффект.

В некоторых исследованиях сообщалось об антибактериальном эффекте при хранении воды на ночь. Напротив, в других исследованиях предлагается ждать от 16 до 24 часов или даже до 48 часов.

Это означает, что наполнение дорогих медных бутылок с водой утром, чтобы избежать обезвоживания в течение дня, может не иметь большого стерилизующего эффекта.

Возможные недостатки

Длительное воздействие высоких доз меди может вызвать отравление медью, которое характеризуется тошнотой, рвотой, болями в животе и диареей. Это может даже привести к повреждению печени и заболеванию почек.

Один из способов развития токсичности меди - употребление стоячей воды, протекающей по медьсодержащим трубам, которые позволяют выщелачивать большое количество меди в воду.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не более 0,47 мг меди на чашку (2 мг на литр) воды. Это гарантирует, что допустимый верхний уровень потребления 10 мг в день не будет превышен.

Что касается воды, хранящейся в медных контейнерах, даже в течение периодов до 16 часов, исследования показывают, что количество выщелоченной меди значительно ниже пределов безопасности ВОЗ.

Тем не менее, сторонники этой тенденции предлагают ограничить потребление воды с медью до 3 чашек (710 мл) в день.