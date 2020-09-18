Менструальная чаша: преимущества, способы использования и риски

Многие женщины используют их в качестве экологически чистой альтернативы/ Likar.info

Менструальная чаша - это многоразовое средство женской гигиены. Это небольшая гибкая воронкообразная чашка из резины или силикона, которую вы вставляете во влагалище для сбора менструальной жидкости.

Чаши могут вместить больше крови, чем другие методы, поэтому многие женщины используют их в качестве экологически чистой альтернативы тампонам. И в зависимости от вашего потока вы можете носить чашу до 12 часов.

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Если вы хотите использовать менструальную чашу, поговорите со своим гинекологом. Хотя вы можете купить любой из брендов в Интернете или в большинстве магазинов, сначала вам нужно выяснить, какой размер вам нужен. Большинство брендов менструальных чашечек продают маленькие и большие версии.

Чтобы определить правильный размер менструальной чаши для вас, вы и ваш врач должны учитывать:

возраст

длину шейки матки

количество крови

твердость и гибкость чаши

емкость чаши

силу мышц тазового дна

вагинальные роды

Менструальные чаши меньшего размера обычно рекомендуются женщинам моложе 30 лет, которые не рожали естественным путем. Большие размеры часто рекомендуются женщинам старше 30 лет, родившим естественным путем или имеющим более обильные месячные.

Менструальные чаши меньшего размера обычно рекомендуются женщинам моложе 30 лет. / Glamusha.ru

Когда вы впервые используете менструальную чашу, вам может быть некомфортно. Но "смазывание" чашки может помочь сделать процесс более гладким. Перед тем, как поставить менструальную чашу, смажьте ее край водой или смазкой на водной основе. Влажную менструальную чашу вставить гораздо проще.

Если вы можете вставить тампон, вам будет относительно легко вставить менструальную чашу. Просто выполните следующие действия, чтобы использовать чашку:

Тщательно вымойте руки.

Нанесите воду или смазку на водной основе на край чаши.

Плотно сложите менструальную чашу пополам, держа ее в одной руке ободком вверх.

Вставьте чашку краем вверх во влагалище, как если бы вы вводили тампон без аппликатора. Он должен располагаться на несколько см ниже шейки матки.

Как только чаша окажется во влагалище, поверните ее. Она открывается пружиной, создавая герметичное уплотнение, предотвращающее утечки.

Если вы правильно вставили чашу, вы не почувствуете менструальную чашу. Вы также должны уметь двигаться, прыгать, сидеть, стоять и заниматься другими повседневными делами, чтобы ваша чаша не выпала. Если вам не удается установить чашу, обратитесь к врачу.

Менструальную чашу можно носить от 6 до 12 часов, в зависимости от того, есть ли у вас сильное кровотечение. Это означает, что вы можете использовать чашу для защиты на ночь.

Менструальную чашу всегда следует снимать через 12 часов. Если она заполнится раньше, вам придется опорожнить е досрочно, чтобы избежать утечек.

Чтобы вынуть менструальную чашу, выполните следующие действия:

Тщательно вымойте руки.Поместите указательный и большой пальцы во влагалище. Осторожно потяните за ножку чашки, пока не дойдете до основания.Сожмите основание, чтобы освободить уплотнение, и потяните вниз, чтобы снять чашу.Когда она выйдет, вылейте кровь из чаши в раковину или унитаз.

Менструальные чаши многоразового использования необходимо вымыть и протереть, прежде чем снова вставлять во влагалище. Чашку следует опорожнять не реже двух раз в день.

Менструальные чаши многоразового использования долговечны и при правильном уходе могут прослужить от 6 месяцев до 10 лет.